SimSim Control Deal

L'utility apre le negoziazioni in base ai segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW".


L'utilità funziona esclusivamente in combinazione con gli indicatori della serie "SimSim ARROW".
Ciascuno di questi indicatori ha un parametro: "Offerte: Nessuna offerta, Acquista e vendi, Solo acquista, Solo vendi".
Se questo parametro è impostato sul valore: "Acquista e vendi o Solo acquista o Solo vendi", i segnali degli indicatori vengono inviati all'utilità tramite variabili globali, che le consentono di aprire le negoziazioni.

Le negoziazioni vengono aperte con un lotto fisso oppure il lotto viene calcolato in base al livello di rischio.
Calcolo: LOTTO = Lotto massimo per lo strumento * Percentuale di rischio / 100.

Elenco degli indicatori della serie "SimSim ARROW":

    Inizialmente, l'utilità è stata concepita come una "Transazione di controllo", in base alla quale una posizione con un lotto minimo veniva aperta in base al segnale dell'indicatore. Questo passaggio offre al trader l'opportunità di entrare nel mercato in modo graduale, come se volesse saggiare le acque prima di una nuotata. Quindi, man mano che il trader acquisisce sicurezza nelle sue azioni, acquisisce la libertà di aumentare la dimensione del lotto, il che gli consente di adattarsi al ritmo del mercato e di rafforzare la sua posizione. Questo algoritmo non solo semplifica il processo di trading, ma sarà anche un assistente indispensabile, ricordandoti l'importanza delle dimensioni e della misura in ogni fase. Combinando semplicità e funzionalità, questo strumento non è solo uno strumento, ma un compagno fedele nel mondo delle opportunità finanziarie.

