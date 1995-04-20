SimSim Arrow Stochastic è un indicatore "Oscillatore Stocastico" standard, ma in versione freccia.



Versione per MetaTrader 5



I parametri dell'indicatore sono simili a quelli standard, più un parametro aggiuntivo Delta.

Delta = 0 - 100 Deviazioni a partire dal valore 50. È possibile modificare il livello dell'indicatore 50, più e meno.

L'indicatore genera un segnale quando il prezzo attraversa la linea di livello = 50 +- Delta.

Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente.

È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo per cui è stato concepito, ovvero come affidabile dispositivo di segnalazione.

Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fungere da fornitore di segnali per l'utilità "CONTROL DEAL".

La simbiosi tra l'indicatore e questa utilità consente non solo di vedere il segnale, ma anche di concludere un affare in base ad esso.

Se vuoi lavorare in modo efficace con questi segnali, scarica l'utilità gratuita: SimSim Control Deal.





I segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW" affascinano i trader per la loro ovvietà e chiarezza, il che li rende più interessanti rispetto ai consulenti. La chiarezza visiva dell'indicatore si manifesta nel momento in cui appare la freccia: è il momento di aprire una posizione! Al contrario, quando si ricorre ai consulenti, gli eventi spesso si svolgono in modo velato e non è sempre chiaro al trader perché è stata avviata una determinata operazione, poiché molto rimane nascosto dietro le quinte degli algoritmi. In questi indicatori tutto è trasparente e accessibile! È possibile utilizzare questi indicatori singolarmente o in combinazione, aprendo così nuovi orizzonti di analisi. Le opzioni degli indicatori offrono una varietà di download e le loro possibilità sono infinite. Nessuna restrizione potrà ostacolare il tuo successo, perché potrai utilizzare centinaia di indicatori contemporaneamente, creando strategie e combinazioni uniche che ti consentiranno di raggiungere la massima efficienza nel trading.





Parametri indicatori solo per lavorare con "CONTROL DEAL"





Selezione dei parametri per l'apertura delle transazioni:

Non offerte, offerte ACQUISTA e VENDI, offerte solo ACQUISTA, offerte solo VENDITA

Barra di partenza per il calcolo dell'indicatore per l'apertura della posizione. Il numero predefinito della barra di partenza per l'apertura di una transazione è 1.

Elenco degli intervalli di tempo per il funzionamento dell'indicatore (60, H4, D1...). Elenco degli intervalli di tempo per i segnali da cui verranno aperte le negoziazioni.



