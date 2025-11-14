Harbinger mt5

Immagina: sei sull'orlo di enormi profitti, ma il mercato cambia improvvisamente e perdi l'occasione. O peggio, invece di profitti, ottieni perdite. E se avessi un alleato affidabile che sussurra in anticipo: "preparati – le onde stanno arrivando!"? Incontra Harbinger, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 appositamente progettato per i trader che sono stanchi del caos e vogliono anticipare i cambiamenti del mercato!

Harbinger è un algoritmo intelligente che analizza i modelli nascosti di volatilità delle tendenze per segnalare in anticipo i futuri pullback, inversioni o accumuli con incredibile precisione.

Come lavorare con L'indicatore Harbinger.



Quando un segnale da Harbinger appare sul grafico significa che il movimento dei prezzi che era prima del segnale verrà fermato per un accumulo o un pullback o un accumulo con un pullback insieme o un'inversione di tendenza. Spesso accadono entrambe le cose contemporaneamente. La cosa principale è capire che se c'è un segnale, allora sta arrivando un cambiamento nella tendenza precedente.

Tutto ciò ci dà la comprensione che è necessario rivedere le loro posizioni aperte sul mercato su questo strumento. E adottare le misure di sicurezza necessarie. Ad esempio, impostare in pareggio o fissare una parte del profitto, o forse fissare completamente l'intero profitto.





Se dopo la comparsa del precursore è iniziata la fase di accumulo sul mercato, è meglio attendere la fine dell'accumulo e solo dopo cercare nuovi punti di ingresso nel mercato. E se hai esperienza di trading nell'accumulo, Puoi anche fare trading nell'accumulo stesso.





L'indicatore The Pulse si abbina perfettamente all'indicatore Harbinger.

L'indicatore Pulse rileva e mostra i periodi di accumulo.

Il risultato del lavoro congiunto degli indicatori Harbinger e The Pulse è sorprendente in termini di efficienza. Harbinger mostra che ci aspetta un accumulo, un pullback o un'inversione di tendenza o entrambi. E l'indicatore The Pulse evidenzierà e mostrerà l'accumulo stesso, se presente.







Non sempre dopo la comparsa del segnale Harbinger c'è una fase di accumulo. Molto spesso si verifica un rollback da un precedente movimento Esplicito o un'inversione generale.





È importante. L'avviso dell'indicatore Harbinger non viene visualizzato prima di ogni rollback, accumulo o inversione. Il mercato deve avere un mistero e prevedere tutti i cambiamenti nel mercato è impossibile.

Ma se il segnale del presagio è apparso sul grafico, in più del 90% dei casi, dopo il suo aspetto, i cambiamenti stanno arrivando.





Indicatore Harbinger:



Fornisce segnali e avvisi precoci e abbastanza accurati su potenziali inversioni, pullback di tendenza o periodo di accumulo.

L'indicatore non viene ridisegnato.

Funziona su Tutte le coppie di valute popolari.

Il periodo di tempo da utilizzare è preferibilmente inferiore a H1. (Consigliato M15 o M5).

Facile da usare: Impostare su qualsiasi programma e ottenere segnali visivi.

Indicatore con interfaccia intuitiva e impostazioni minime.

Adatto sia per principianti che per professionisti.





Perché Harbinger è migliore di altri? Prevede in anticipo i cambiamenti di tendenza piuttosto che reagire ad essi.





Harbinger non è solo un indicatore, è il tuo consulente personale per aiutarti a ridurre al minimo i rischi. Evita le operazioni in perdita riconoscendo potenziali pullback, accumuli o inversioni e adeguando la tua strategia.







Non aspettare che il mercato ti " mangi–: diventa il suo padrone con L'indicatore Harbinger! Il tuo primo profitto potrebbe essere già domani.











