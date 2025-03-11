VeMAs mt5

VeMAs è uno strumento di trading innovativo progettato per migliorare la vostra strategia di trading analizzando le dinamiche dei volumi e la struttura del mercato. Che siate principianti o trader esperti, VeMAs vi offre un vantaggio.

L'indicatore VeMAs è disponibile a soli 50 dollari. Il prezzo originale dell'indicatore è di 299 dollari.
OFFERTA A TEMPO LIMITATO.

Contattatemi dopo l'acquisto per ottenere un bonus personalizzato! Puoi ottenere assolutamente gratis un'utility (VeMAs Utility MTF) che rende l'indicatore VeMAs multitimeframe, mandami un messaggio privato!

Version MT4

Here are some blogs on the VeMAs indicator


Il volume e la struttura del mercato sono alcuni dei principali elementi da tenere d'occhio.


VeMAs utilizza algoritmi avanzati per valutare le variazioni di volume e i movimenti di prezzo. È progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza.

L'indicatore analizza il comportamento del prezzo di un asset, i suoi volumi e identifica i punti di ingresso ideali.
Grazie a punti di ingresso precisi, è possibile anticipare i potenziali cambiamenti.


Opzioni di applicazione del VeMA e alcune osservazioni. Questo vi aiuterà a capire come lavorare con l'indicatore anche se lo fate per la prima volta. --- https://www.mql5.com/en/blogs/post/761143


Funzioni principali:

Calcolo del momentum dei volumi: valutando la relazione tra le variazioni di prezzo e i volumi, l'indicatore rileva le variazioni significative del momentum, consentendo ai trader di individuare i punti di entrata e di uscita.

Filtro di direzione del trend: l'indicatore include un filtro di prezzo che identifica il trend di mercato prevalente. Ciò consente di operare in base alla direzione generale del mercato, aumentando le probabilità di successo.

Nessun segnale di trading: l'assenza di uno sfondo colorato (verde o rosso) sull'istogramma indica che al momento non esistono opportunità di trading adeguate. Utilizzate questa funzione per evitare di aprire operazioni in condizioni di mercato instabili.


Vantaggi dell'indicatore :

  • L'indicatore non viene ridisegnato.
  • Gli algoritmi dell'indicatore consentono di trovare i momenti ideali per entrare in un affare, aumentando il successo del trading.
  • L'indicatore fa un ottimo lavoro per rimanere fuori dalle zone volatili, mantenendo una posizione neutrale fino al momento di entrare.
  • L'indicatore può inserirsi perfettamente nel vostro sistema di trading e diventarne parte integrante.
    Ad esempio, il sistema di trading che seguite segnala un'operazione e con l'indicatore VeMAs potete trovare con maggiore precisione il miglior ingresso in un'operazione sul timeframe corrente o inferiore.
  • Funziona con qualsiasi asset. VeMAs vi aiuterà a negoziare criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute con qualsiasi broker.
  • Qualsiasi timeframe sul grafico. L'indicatore VeMAs funziona su tutti i timeframe.



Impostazioni personalizzabili:

L'indicatore VeMAs offre diverse impostazioni che consentono di adattare l'indicatore al proprio stile di trading.

Signal Period: imposta il periodo per calcolare la linea del segnale (media dell'impulso). Un periodo più breve fornisce una risposta più rapida, mentre un periodo più lungo attenua i segnali.

Volatility Period: per analizzare e valutare la volatilità del mercato. I periodi più brevi coprono le fluttuazioni recenti, mentre quelli più lunghi offrono una visione più ampia del comportamento dei prezzi.

Speed Volatility: velocità di reazione alle variazioni di volatilità. 1 velocità - cambiamento meno brusco. 2 velocità - variazione più brusca.

Price Filter MA Length: impostare il periodo della media mobile utilizzata per filtrare le operazioni in base al movimento del prezzo, che aiuterà a determinare la direzione del trend.

Noise filter: filtro antirumore, che migliora le letture dell'indicatore durante le fluttuazioni del mercato. Dispone di 3 modalità di severità.

Signals "Alert": Allarme quando tutti i dati degli indicatori mostrano la stessa direzione.

PUSH send messages to your phone: inviare notifiche PUSH al telefono.

Bar alert: quante barre consecutive vengono utilizzate per confermare il segnale.

Pips monitoring: monitoraggio, che mostra il numero di pip percorsi dopo un segnale e prima del segnale successivo.

Number of days to monitor: il numero di giorni di monitoraggio visualizzati sul grafico.

Le impostazioni predefinite per ogni intervallo di tempo sono le stesse, ma è possibile modificarle per adattarle al proprio stile.


Aumenta il tuo livello di trading.

Se vi concentrate sul volume e sulla struttura del mercato, questa potrebbe essere la svolta che state cercando.


L'indicatore VeMAs è una potente aggiunta al kit di strumenti di ogni trader, progettato per semplificare il processo decisionale e migliorare i risultati di trading. Che siate principianti o esperti, questo indicatore fornisce le informazioni necessarie per operare sui mercati con fiducia.


