OmisScalper – Expert Advisor per XAUUSD

OmisScalper è un Expert Advisor progettato per operare esclusivamente su XAUUSD, combinando scalping e trend following per sfruttare le migliori opportunità di mercato. Include un indicatore integrato e un filtro news opzionale, che può essere disattivato durante i backtest. Gestisce automaticamente il rischio, protegge da drawdown ed equity limit e calcola la size delle posizioni in base al capitale disponibile. Non utilizza martingala o griglia, affidandosi a strategie solide, sostenibili e sicure. La configurazione è semplice e rapida, rendendo OmisScalper adatto sia a trader esperti che a principianti.