Dino Trader Scanner
- Utilità
- Francisco Gomes Da Silva
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 26 agosto 2025
- Attivazioni: 20
Scanner per la Strategia delle Agulhadas
Questo scanner è stato sviluppato per automatizzare l'identificazione dei segnali di una delle strategie più popolari tra i trader brasiliani — conosciuta informalmente come “Agulhadas”. La tecnica utilizza cinque indicatori principali con regole visive chiare per identificare potenziali punti di ingresso e uscita sul grafico. Con lo scanner risparmi tempo ed eviti il lavoro manuale di trovare queste opportunità.
Come Funziona lo Scanner
Lo scanner analizza più asset in tempo reale, cercando segnali di acquisto o vendita basati su combinazioni specifiche di indicatori tecnici. Quando trova una configurazione completa (o parziale, se preferisci), l'asset viene mostrato nel pannello dei risultati, facilitando decisioni rapide e sicure.
Criteri Utilizzati
Lo scanner opera basandosi sulla combinazione di cinque indicatori tecnici molto conosciuti nel mercato:
- Medie Mobili (3/8/20) — Incrocio della media mobile corta sopra quella intermedia
- ADX — Presenza di tendenza con predominanza di DI+ o DI-
- Bande di Bollinger — Espansione che indica aumento della volatilità
- Trix — Tendenza definita (sopra o sotto la sua media)
- Stocastico — Direzione coerente che conferma il movimento
È possibile configurare lo scanner per avvisare solo quando tutti i criteri sono soddisfatti o consentire avvisi basati su un numero minimo di conferme (per esempio, 3 su 5).
Pannello dello Scanner
Il pannello di visualizzazione mostra, per ogni asset monitorato:
- Colore: Blu per segnali di acquisto e rosso per segnali di vendita
- Stato: Entrata identificata, uscita suggerita o avviso parziale
- Indicatori attivati: Mostra visivamente quali filtri sono stati soddisfatti
Cliccando su un asset elencato, il grafico si aprirà automaticamente con gli indicatori configurati, mostrando i segnali esattamente nel momento in cui sono avvenuti.
Applicazioni dello Scanner
Ideale per chi utilizza questo approccio di analisi tecnica con medie mobili e desidera automatizzare il processo di selezione degli asset. Lo strumento fa risparmiare tempo, riduce il rumore e permette di concentrarsi sugli asset che presentano effettivamente setup compatibili con la metodologia scelta.
Impostazioni Predefinite
Lo scanner utilizza i seguenti parametri di default, tutti regolabili dall'utente:
- Medie Mobili: 3 / 8 / 20
- ADX: 8 periodi
- Bande di Bollinger: 8 periodi, deviazione 2
- Trix: 9 periodi con media a 4 periodi
- Stocastico: 8 / 3 / 3
Nota Importante
Questo scanner è stato sviluppato in modo indipendente e utilizza solo i filtri principali ampiamente discussi nelle comunità pubbliche ed educative. Non include elem