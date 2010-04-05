Dino Trader Scanner

Scanner pour la Stratégie des Agulhadas

Ce scanner a été développé pour automatiser l'identification des signaux d'une des stratégies les plus populaires parmi les traders brésiliens — connue informellement sous le nom de « Agulhadas ». La technique utilise cinq indicateurs principaux avec des règles visuelles claires pour identifier les points d'entrée et de sortie possibles sur le graphique. Avec ce scanner, vous gagnez du temps et évitez le travail manuel de recherche de ces opportunités.

Téléchargez gratuitement cet indicateur de scanner ici

Comment fonctionne le Scanner

Le scanner analyse plusieurs actifs en temps réel, à la recherche de signaux d'achat ou de vente basés sur des combinaisons spécifiques d'indicateurs techniques. Lorsqu'il trouve une configuration complète (ou partielle, si vous préférez), l'actif est affiché dans le panneau des résultats, facilitant ainsi la prise de décision avec rapidité et confiance.

Critères Utilisés

Le scanner fonctionne sur la base de la combinaison de cinq indicateurs techniques bien connus sur le marché :

  1. Moyennes Mobiles (3/8/20) — Croisement de la moyenne courte au-dessus de la moyenne intermédiaire
  2. ADX — Présence d'une tendance avec prédominance de DI+ ou DI-
  3. Bandes de Bollinger — Expansion indiquant une augmentation de la volatilité
  4. Trix — Tendance définie (au-dessus ou en dessous de sa moyenne)
  5. Stochastique — Direction cohérente confirmant le mouvement

Il est possible de configurer le scanner pour qu'il alerte uniquement lorsque tous les critères sont remplis ou d'autoriser des alertes basées sur un nombre minimum de confirmations (par exemple, 3 sur 5).

Panneau du Scanner

Le panneau d'affichage montre, pour chaque actif surveillé :

  • Couleur : Bleu pour les signaux d'achat et rouge pour les signaux de vente
  • Statut : Entrée identifiée, sortie suggérée ou alerte partielle
  • Indicateurs activés : Montre visuellement quels filtres ont été remplis

En cliquant sur un actif listé, le graphique s'ouvre automatiquement avec les indicateurs configurés, montrant les signaux au moment exact où ils sont survenus.

Applications du Scanner

Idéal pour ceux qui utilisent cette approche d'analyse technique avec les moyennes mobiles et qui cherchent à automatiser le processus de sélection des actifs. L'outil fait gagner du temps, réduit le bruit et permet de se concentrer sur les actifs présentant réellement des configurations compatibles avec la méthodologie choisie.

Paramètres par Défaut

Le scanner utilise les paramètres suivants par défaut, tous ajustables par l'utilisateur :

  • Moyennes Mobiles : 3 / 8 / 20
  • ADX : 8 périodes
  • Bandes de Bollinger : 8 périodes, écart-type 2
  • Trix : 9 périodes avec une moyenne de 4
  • Stochastique : 8 / 3 / 3

Note Importante

Ce scanner a été développé de manière indépendante et utilise uniquement les filtres principaux largement discutés dans les communautés publiques et éducatives. Il n'inclut pas d'éléments avancés spécifiques à une méthodologie exclusive, tels que des motifs visuels nommés, des interprétations subjectives ou des enseignements propriétaires. Pour un approfondissement complet de toute stratégie, il est recommandé de se référer aux sources officielles.

Dino Trader
Francisco Gomes Da Silva
Indicateurs
Découvrez la stratégie des "Agulhadas" Inspirée de concepts populaires sur le marché brésilien, cette stratégie combine cinq indicateurs techniques pour identifier des points d’entrée et de sortie potentiels basés sur la tendance, la force du marché et le momentum. Parmi les indicateurs utilisés figure le célèbre Indice Didi, développé par Odair Aguiar, bien connu pour représenter les croisements de moyennes mobiles. Téléchargez le scanner boursier ici Indicateurs Utilisés Indice Didi ADX Bandes
FREE
