Dino Trader Scanner
- Utilitaires
- Francisco Gomes Da Silva
- Version: 1.1
- Mise à jour: 26 août 2025
- Activations: 20
Scanner pour la Stratégie des Agulhadas
Ce scanner a été développé pour automatiser l'identification des signaux d'une des stratégies les plus populaires parmi les traders brésiliens — connue informellement sous le nom de « Agulhadas ». La technique utilise cinq indicateurs principaux avec des règles visuelles claires pour identifier les points d'entrée et de sortie possibles sur le graphique. Avec ce scanner, vous gagnez du temps et évitez le travail manuel de recherche de ces opportunités.
Comment fonctionne le Scanner
Le scanner analyse plusieurs actifs en temps réel, à la recherche de signaux d'achat ou de vente basés sur des combinaisons spécifiques d'indicateurs techniques. Lorsqu'il trouve une configuration complète (ou partielle, si vous préférez), l'actif est affiché dans le panneau des résultats, facilitant ainsi la prise de décision avec rapidité et confiance.
Critères Utilisés
Le scanner fonctionne sur la base de la combinaison de cinq indicateurs techniques bien connus sur le marché :
- Moyennes Mobiles (3/8/20) — Croisement de la moyenne courte au-dessus de la moyenne intermédiaire
- ADX — Présence d'une tendance avec prédominance de DI+ ou DI-
- Bandes de Bollinger — Expansion indiquant une augmentation de la volatilité
- Trix — Tendance définie (au-dessus ou en dessous de sa moyenne)
- Stochastique — Direction cohérente confirmant le mouvement
Il est possible de configurer le scanner pour qu'il alerte uniquement lorsque tous les critères sont remplis ou d'autoriser des alertes basées sur un nombre minimum de confirmations (par exemple, 3 sur 5).
Panneau du Scanner
Le panneau d'affichage montre, pour chaque actif surveillé :
- Couleur : Bleu pour les signaux d'achat et rouge pour les signaux de vente
- Statut : Entrée identifiée, sortie suggérée ou alerte partielle
- Indicateurs activés : Montre visuellement quels filtres ont été remplis
En cliquant sur un actif listé, le graphique s'ouvre automatiquement avec les indicateurs configurés, montrant les signaux au moment exact où ils sont survenus.
Applications du Scanner
Idéal pour ceux qui utilisent cette approche d'analyse technique avec les moyennes mobiles et qui cherchent à automatiser le processus de sélection des actifs. L'outil fait gagner du temps, réduit le bruit et permet de se concentrer sur les actifs présentant réellement des configurations compatibles avec la méthodologie choisie.
Paramètres par Défaut
Le scanner utilise les paramètres suivants par défaut, tous ajustables par l'utilisateur :
- Moyennes Mobiles : 3 / 8 / 20
- ADX : 8 périodes
- Bandes de Bollinger : 8 périodes, écart-type 2
- Trix : 9 périodes avec une moyenne de 4
- Stochastique : 8 / 3 / 3
Note Importante
Ce scanner a été développé de manière indépendante et utilise uniquement les filtres principaux largement discutés dans les communautés publiques et éducatives. Il n'inclut pas d'éléments avancés spécifiques à une méthodologie exclusive, tels que des motifs visuels nommés, des interprétations subjectives ou des enseignements propriétaires. Pour un approfondissement complet de toute stratégie, il est recommandé de se référer aux sources officielles.