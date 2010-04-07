Trade Panel v200
- Utilità
- Michele Calise
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
Manuale Utente - TradePannelAdvanced v2.00
Indice
1. Introduzione
2. Installazione e Avvio
3. Descrizione del Pannello
4. Input e Parametri Personalizzabili
5. Pulsanti di Controllo e Funzionalità
6. Gestione Ordini
7. Funzioni di Trailing Stop e Break Even
8. Visualizzazione SL/TP con Etichette
9. Visualizzazione Profitti
10. Esempi Pratici
11. FAQ
12. Contatti Supporto
1. Introduzione
TradePannelAdvanced v2.00 è un Expert Advisor per MetaTrader 4 che offre un pannello grafico intuitivo per la gestione rapida e semplice di ordini di trading, incluse funzioni avanzate come ordini pendenti, trailing stop, break even e visualizzazione di stop loss e take profit in euro e pips.
2. Installazione e Avvio
• Copiare il file TradePannelAdvanced.mq4 nella cartella MQL4\Experts della piattaforma MetaTrader 4.
• Compilare il file con MetaEditor.
• Avviare il EA sul grafico del simbolo desiderato.
• Il pannello apparirà automaticamente nell’angolo in alto a sinistra del grafico.
3. Descrizione del Pannello
Il pannello è suddiviso in:
• Sezione Input (a sinistra): consente di inserire valori per:
o Lotti
o Stop Loss (€)
o Take Profit (€)
o Trailing Stop (pips)
o Break Even (pips)
o Offset ordini pendenti (pips)
• Sezione Pulsanti Ordini (a destra): consente di aprire ordini di mercato e ordini pendenti e chiudere posizioni:
o BUY, SELL
o Buy Limit, Sell Limit
o Buy Stop, Sell Stop
o Chiudi BUY, Chiudi SELL, Chiudi Tutto
• Interruttori (in basso): per attivare/disattivare Trailing Stop e Break Even.
• Sezione Profitti: mostra in tempo reale il profitto totale di posizioni BUY, SELL e la differenza netta.
4. Input e Parametri Personalizzabili
Parametro Descrizione Esempio Default
Lotti Dimensione lotto per ordini 0.10
SL (€) Stop Loss in euro 10.0
TP (€) Take Profit in euro 15.0
Trailing Stop (pips) Distanza trailing stop in pips 15
Break Even (pips) Distanza per attivare break even 20
Offset Pending (pips) Offset prezzo per ordini pendenti 10
I valori possono essere modificati direttamente nel pannello tramite i campi editabili.
5. Pulsanti di Controllo e Funzionalità
• BUY / SELL: apre un ordine di mercato con i parametri impostati.
• Buy Limit / Sell Limit: apre un ordine pendente limit.
• Buy Stop / Sell Stop: apre un ordine pendente stop.
• Chiudi BUY / SELL / Tutto: chiude tutte le posizioni aperte del tipo specificato o tutte le posizioni.
• Trailing OFF/ON: attiva o disattiva la gestione automatica del trailing stop.
• BreakEven OFF/ON: attiva o disattiva la gestione automatica del break even.
6. Gestione Ordini
• Gli ordini vengono aperti con la quantità lotti indicata.
• SL e TP sono calcolati automaticamente in base all’importo in euro e convertiti in pips.
• Gli ordini pendenti vengono posizionati con un offset definito per evitare esecuzioni immediate.
• Chiusura ordini è possibile per tipo o totale.
7. Funzioni di Trailing Stop e Break Even
• Trailing Stop: sposta automaticamente lo stop loss per proteggere i profitti quando il prezzo si muove favorevolmente di almeno la distanza indicata in pips.
• Break Even: sposta lo stop loss al prezzo di apertura quando il profitto supera la soglia indicata, per azzerare il rischio.
Queste funzioni si attivano con gli interruttori del pannello e si aggiornano ad ogni tick.
8. Visualizzazione SL/TP con Etichette
• Sul grafico sono visibili etichette colorate con SL e TP di ogni ordine.
• Le etichette mostrano sia i pips che l’equivalente in euro.
• Etichette rosse per SL e verdi per TP, posizionate sul lato destro del grafico.
9. Visualizzazione Profitti
• In basso nel pannello sono mostrati:
o Profitto totale delle posizioni BUY
o Profitto totale delle posizioni SELL
o Differenza netta tra BUY e SELL
• Il colore del testo cambia in verde se positivo, rosso se negativo.
10. Esempi Pratici
10.1 Aprire un ordine BUY
• Inserisci 0.10 lotti
• Inserisci SL = 10 € e TP = 15 €
• Premi il pulsante BUY
• L’ordine viene aperto con SL e TP calcolati in pips basati sul valore euro inserito.
10.2 Aprire un ordine Buy Limit pendente
• Imposta offset pending a 10 pips
• Premi Buy Limit
• L’ordine pendente Buy Limit verrà piazzato a 10 pips sotto il prezzo corrente di mercato.
10.3 Attivare Trailing Stop
• Imposta trailing stop a 15 pips
• Premi il pulsante Trailing OFF per attivarlo (cambierà in Trailing ON)
• Quando il prezzo si muoverà favorevolmente di almeno 15 pips, lo stop loss si sposterà automaticamente.
10.4 Attivare Break Even
• Imposta break even trigger a 20 pips
• Premi BreakEven OFF per attivarlo
• Quando il profitto raggiungerà almeno 20 pips, lo stop loss sarà spostato al prezzo di apertura.