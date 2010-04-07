Trade Panel v200

Manuale Utente - TradePannelAdvanced v2.00
________________________________________
Indice
1. Introduzione
2. Installazione e Avvio
3. Descrizione del Pannello
4. Input e Parametri Personalizzabili
5. Pulsanti di Controllo e Funzionalità
6. Gestione Ordini
7. Funzioni di Trailing Stop e Break Even
8. Visualizzazione SL/TP con Etichette
9. Visualizzazione Profitti
10. Esempi Pratici
11. FAQ
12. Contatti Supporto
________________________________________
1. Introduzione
TradePannelAdvanced v2.00 è un Expert Advisor per MetaTrader 4 che offre un pannello grafico intuitivo per la gestione rapida e semplice di ordini di trading, incluse funzioni avanzate come ordini pendenti, trailing stop, break even e visualizzazione di stop loss e take profit in euro e pips.
________________________________________
2. Installazione e Avvio
Copiare il file TradePannelAdvanced.mq4 nella cartella MQL4\Experts della piattaforma MetaTrader 4.
Compilare il file con MetaEditor.
Avviare il EA sul grafico del simbolo desiderato.
Il pannello apparirà automaticamente nell’angolo in alto a sinistra del grafico.
________________________________________
3. Descrizione del Pannello
Il pannello è suddiviso in:
Sezione Input (a sinistra): consente di inserire valori per:
o Lotti
o Stop Loss (€)
o Take Profit (€)
o Trailing Stop (pips)
o Break Even (pips)
o Offset ordini pendenti (pips)
Sezione Pulsanti Ordini (a destra): consente di aprire ordini di mercato e ordini pendenti e chiudere posizioni:
o BUY, SELL
o Buy Limit, Sell Limit
o Buy Stop, Sell Stop
o Chiudi BUY, Chiudi SELL, Chiudi Tutto
Interruttori (in basso): per attivare/disattivare Trailing Stop e Break Even.
Sezione Profitti: mostra in tempo reale il profitto totale di posizioni BUY, SELL e la differenza netta.
________________________________________
4. Input e Parametri Personalizzabili
Parametro Descrizione Esempio Default
Lotti Dimensione lotto per ordini 0.10
SL (€) Stop Loss in euro 10.0
TP (€) Take Profit in euro 15.0
Trailing Stop (pips) Distanza trailing stop in pips 15
Break Even (pips) Distanza per attivare break even 20
Offset Pending (pips) Offset prezzo per ordini pendenti 10
I valori possono essere modificati direttamente nel pannello tramite i campi editabili.
________________________________________
5. Pulsanti di Controllo e Funzionalità
BUY / SELL: apre un ordine di mercato con i parametri impostati.
Buy Limit / Sell Limit: apre un ordine pendente limit.
Buy Stop / Sell Stop: apre un ordine pendente stop.
Chiudi BUY / SELL / Tutto: chiude tutte le posizioni aperte del tipo specificato o tutte le posizioni.
Trailing OFF/ON: attiva o disattiva la gestione automatica del trailing stop.
BreakEven OFF/ON: attiva o disattiva la gestione automatica del break even.
________________________________________
6. Gestione Ordini
Gli ordini vengono aperti con la quantità lotti indicata.
SL e TP sono calcolati automaticamente in base all’importo in euro e convertiti in pips.
Gli ordini pendenti vengono posizionati con un offset definito per evitare esecuzioni immediate.
Chiusura ordini è possibile per tipo o totale.
________________________________________
7. Funzioni di Trailing Stop e Break Even
Trailing Stop: sposta automaticamente lo stop loss per proteggere i profitti quando il prezzo si muove favorevolmente di almeno la distanza indicata in pips.
Break Even: sposta lo stop loss al prezzo di apertura quando il profitto supera la soglia indicata, per azzerare il rischio.
Queste funzioni si attivano con gli interruttori del pannello e si aggiornano ad ogni tick.
________________________________________
8. Visualizzazione SL/TP con Etichette
Sul grafico sono visibili etichette colorate con SL e TP di ogni ordine.
Le etichette mostrano sia i pips che l’equivalente in euro.
Etichette rosse per SL e verdi per TP, posizionate sul lato destro del grafico.
________________________________________
9. Visualizzazione Profitti
In basso nel pannello sono mostrati:
o Profitto totale delle posizioni BUY
o Profitto totale delle posizioni SELL
o Differenza netta tra BUY e SELL
Il colore del testo cambia in verde se positivo, rosso se negativo.
________________________________________
10. Esempi Pratici
10.1 Aprire un ordine BUY
Inserisci 0.10 lotti
Inserisci SL = 10 € e TP = 15 €
Premi il pulsante BUY
L’ordine viene aperto con SL e TP calcolati in pips basati sul valore euro inserito.
10.2 Aprire un ordine Buy Limit pendente
Imposta offset pending a 10 pips
Premi Buy Limit
L’ordine pendente Buy Limit verrà piazzato a 10 pips sotto il prezzo corrente di mercato.
10.3 Attivare Trailing Stop
Imposta trailing stop a 15 pips
Premi il pulsante Trailing OFF per attivarlo (cambierà in Trailing ON)
Quando il prezzo si muoverà favorevolmente di almeno 15 pips, lo stop loss si sposterà automaticamente.
10.4 Attivare Break Even
Imposta break even trigger a 20 pips
Premi BreakEven OFF per attivarlo
Quando il profitto raggiungerà almeno 20 pips, lo stop loss sarà spostato al prezzo di apertura.

Prodotti consigliati
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilità
Auto Symbol Switcher for MT4 — Smart Market Watch Cycler & Chart Navigator Auto Symbol Switcher (MT4) is a lightweight, GUI-based utility that automatically rotates your chart across a curated list of symbols. It’s built for discretionary traders, scalpers, and analysts who want a clean workflow to scan markets quickly without juggling watchlists. No trading operations are performed—this tool focuses purely on chart navigation and symbol management . Full User Guide    –  Need MT5?   Click here
EA Target MM Dollar
Raudhah Hayatun Nufus
Utilità
It's very easy, you only need to enter the amount of profit you want to get, then when your account has grown this EA will close the order, even though you are not monitoring the chart. Now you don't need to worry if the profit you have achieved turns into a loss because you don't use this EA, because this EA will help you whenever, wherever you are. Good luck trying it, hopefully you will become a very profitable trader
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilità
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
CyberTrader Assistant
Artem Filippov
Utilità
This tool simplifies routine trading tasks (like opening market orders, setting up pending orders, closing of all orders and orders by parameter), helps to control losses by use of break even stop and trailing stop, and adds a little bit of cyber punk edge to your trading Control Elements Left side of the panel includes: order counter (shows the number of orders); connection status sign (notifies if connection is lost); trade permission sign (notifies if autotrading permisiion is turned off); m
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilità
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilità
This panel is a part of the SupDem-Pro trading system and is used to search for the best opportunities for any available instruments. Which can be selected manually in the Market Watch (open it with CTRL + M). Using this trading panel in combination with ShvedSupDem-Pro_Zone allows to analyze multiple currency pairs with a single click. The panel allows to load any instruments from the Market Watch, from 6 major currency pairs up to all instruments (480). The indicator parameters Button Width -
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilità
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilità
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilità
Setup Easy Virtual Trader > Input your Rules > You are ready to trade from mobile or another EA or anywhere....Let robot manage your Trades !  This powerful EA will help you manage ALL or SPECIFIC trades automatically based on your PRE-SET rules and settings Once it is setup and running on just one chart, you don't need to monitor your orders anymore, the software will keep watching and control your orders with your predefined rules You can trade from your desktop MT4 or from your mobile appli
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilità
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
HP On Chart Trading Pending Order Panel
Satyam Shivam
Utilità
This is a panel which can be used by the users to place a pending order in which they can customize their order while working on the chart. This panel allows its user to input their trade values. It is an easy to use panel from which user can place their pending orders quickly. Inputs of this Panel Includes Price - The user inputs the price to place pending trade. Type - The user inputs the type of pending trade (BL,SL,BS,SS). Lot Size - The user inputs the lot size for the trade. Risk% - The u
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indicatori
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
Virtual TPSL Close M4
Kenneth Parling
Utilità
introduzione Virtual TPSL Close Lo strumento di utilità di gestione degli ordini M4 (consulente esperto) gestisce le posizioni aperte esistenti create da un altro consulente esperto che utilizzi o gli ordini aperti manualmente e li chiude con livelli di take profit e stop loss virtuali. Adviser opera in modalità virtuale completa, nessun livello visivo presenta più di una freccia colorata disegnata quando la posizione monitorata è stata chiusa, sia in profitto che in perdita, per contrassegnare
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilità
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
Hidden SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Hidden SL-TP Manager for MT4 Protect Your Trades from Stop Hunting with Invisible SL/TP Levels Price: $30 USD What is Hidden SL-TP Manager? Hidden SL-TP Manager is an advanced MetaTrader 5 utility that creates invisible stop loss and take profit levels for your trades. While traditional SL/TP levels are visible to brokers and can potentially be targeted during market volatility, our stealth technology keeps your risk management strategy completely hidden. Key Features Complete Stealth Mode: Set
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Utilità
This script is designed to automatically open charts for all available forex pairs on the MetaTrader 4 platform, as well as the gold (XAUUSD) chart. The script iterates through all symbols available on the platform, determines which of them are forex pairs, and opens their charts on the M1 (one minute) timeframe. Key Features: Gold Chart Opening: The script automatically opens the XAUUSD (gold/dollar) chart if this symbol is available from your broker. If the gold symbol is not found, an error m
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Utilità
Prop Trade Assistant – Pannello di Trading per MT4 Prop Trade Assistant è un pannello di trading per la piattaforma MetaTrader 4, progettato per aiutare i trader a gestire in modo efficiente le loro operazioni manuali. Questo strumento calcola automaticamente i profitti e le perdite potenziali, consente di impostare limiti massimi di profitto e perdita giornalieri e chiude automaticamente tutte le operazioni quando questi limiti vengono raggiunti. Caratteristiche principali: Calcolo dei profitti
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Close all Trades in One clicks MT4
Cheng Hao Min
Utilità
A simple script that closes all current orders. Terminate once close all positions, so please don't worry about constantly closing your order. How to use : Drag the script from the navigator to the chart to activate it. Do remember to enable algo trading to use this script. There are different versions of the script that can choose whether to close all buy/sell posiitons, if you need this, do contact me in MQL5.
Profit Loss Control Panel
Oleg Remizov
5 (1)
Utilità
The Profit Loss Control Panel is a tool designed to control loss and profit in trading. It allows to close deals if profit and/or loss of positions opened on the account reaches a certain limit. Limit types Percentage of balance Number of points Deposit currency Thus covering the most popular list of reasons to close the deal. The panel allows to combine limits of various types, for example, limit loss as a percentage of the deposit and limit profit in deposit currency. Limits as a percentage o
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilità
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
EasyForexTrade
Nelson Reina
Utilità
EasyFXTrade Trading Utility Tool Debeloped for Manual Trading in Forex and Crypto. EasyFXTrade provides a better way for trading, it's the ultimate tool: Watch how works video:  https://youtu.be/5nyJ77IHjUc Parameters: 1. These first 2 parameters are the TP and SL of a tool that gives the risk of an operation(see screenshots for more info) Benefit Tool Points: points of the TP of the blue rectangle, this rectangle can be resizable. Loss Tool Points: points of the SL of the red rectangle thi
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicatori
The indicator shows which trading pairs, strategies, robots and signals that you use are profitable and which are not. The statistic of trades and balance graph are displayed in the account currency and pips - to switch simply click on the graph. button "$"(top left) - minimize/expand and move the indicator panel button ">"(bottom right) - stretching and resetting to the original size Statistic of trades 1 line - account balance, current profit and lot of open trades; 2 line - the number of all
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
EA Hedger
Sergej Chukhista
4 (4)
Utilità
EA Hedger   è un'utilità di trading professionale con molte impostazioni che ti consente di gestire i rischi utilizzando la copertura. La copertura è una tecnica di trading che prevede l'apertura di posizioni opposte a quelle già aperte. Con l'aiuto della copertura, la posizione può essere completamente o parzialmente bloccata (bloccata). Perché è redditizio acquistare questo prodotto: Affidabilità   : il consulente è accuratamente controllato e testato Utilità -il consulente esperto viene util
Lot Risk Calculator
Elena Pashchenko
Utilità
Lot Risk Calculator is a panel for order size calculation according to stop loss and allowed risk per trade. The calculation is performed for the symbol the indicator is launched at. You can set risk and stop loss manually in the panel. The stop loss is set considering 4 or 5 digits, for example, 20 - 4-digit, 200 - 5-digit. After editing each parameter, press Enter to confirm. To calculate a lot, click Calculate. The result appears below the button. Note! Set the panel for all necessary symbols
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Utilità
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilità
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT5 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare la versione demo QUI per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di contattarmi appena possibile, e
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilità
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilità
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Advanced NotifyMe
Denis Zyatkevich
Utilità
Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template and audio file for sound alerts. Expert Advisor saves the
Altri dall’autore
OrderManagerV200
Michele Calise
Utilità
Automatizza il Tuo Trading con Intelligenza e Controllo Ti presentiamo "OrderManagerV200" , un Expert Advisor (EA) all'avanguardia per MetaTrader 4 progettato per trasformare il tuo approccio al trading. Dimentica il trading manuale stressante e le decisioni affrettate. Con OrderManagerV200, puoi sfruttare un sistema di gestione ordini completamente automatizzato e intelligente, combinato con un controllo manuale senza precedenti. Che tu sia un trader principiante o esperto, questo strumento ti
TST Professional Panel
Michele Calise
Utilità
TSC_Pannello_Professionale.mq4 – Documentation Overview This Expert Advisor (EA) is designed for professional order management in MetaTrader 4. It integrates a graphical panel that allows intuitive control of trading operations and includes automatic functions such as Trailing Stop, Break Even, and Profit Management. The EA is optimized for EUR-based money management (Stop Loss, Take Profit, BE, TS in €) and can be applied to any symbol. Main Features Graphical Control Panel : Buttons for manual
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione