Prado Pro

4.5

PRADO PRO è un consulente di trading professionale che mostra risultati a distanza di oltre 1 anno!

Qui non ci sono griglie o martingala: solo un lavoro chiaro e sistematico a partire dai livelli, con una reale protezione del capitale.

Cosa lo rende speciale:

— Negoziazione tramite ordini in sospeso. Quando un ordine si trova sul server del broker, viene garantita la migliore esecuzione dell'ordine.

— Stop-loss e take-profit vengono impostati immediatamente: niente improvvisazione, protezione del capitale e obiettivo massimo.

— Funzioni multifunzionali di trailing stop e profit-taking: assicurano il massimo profitto dalla transazione.

— Impostazioni predefinite per USDJPY, ottimizzate dal 2010.

— Può essere impostato per il trading a medio termine e catturare movimenti potenti.

Se sei un novizio nel trading, ti basterà eseguire il consulente sul grafico USDJPY e valutare i risultati del lavoro svolto nel corso degli anni!

Deposito minimo consigliato > $ 500, tipo di conto: Hedge , leva finanziaria 10-1000.

Un trader professionista troverà qui strategie efficaci per molti strumenti!

Monitoraggio del funzionamento di PRADO PRO con impostazioni predefinite, qui.


Recensioni
Hei Ng
151
Hei Ng 2025.07.10 19:03 
 

Started using it from end of June. There are few things deserve 5 stars on this EA: 1. Profitable so far 2. No fake backtest data involved 3. my real account alligned with the actual signal 4. User support (I encountered something weird during BT and pm this author, he verified from his end and so far the experience is pretty good to me). It would be great if we can see more different currencies / set files release in the future.

Isac Jado
496
Isac Jado 2025.06.16 11:41 
 

I have previously used Prado(MT4) and have confidence in the developer's work. Although the earlier version was removed due to user complaints, I believe this does not impact its overall performance as an EA. I'm still testing this new Prado Pro and will continue to monitor its performance before providing a more detailed evaluation.

Altri dall'autore
Prado
Tatyana Kulyapina
3.52 (46)
Experts
PRADO è un consulente esperto sicuro   che negozia ordini pendenti, stop loss e take profit vengono impostati immediatamente, un trailing stop multifunzionale funziona. A partire dalla versione 7.0, l'EA ha 4 strategie di trading. Grazie al lavoro di 4 strategie contemporaneamente, si ottiene un grafico di redditività più fluido per qualsiasi comportamento di mercato. PRADO   non utilizza: griglie, media, aumento del volume degli ordini e altri trucchi pericolosi. Deposito minimo   500$   . Trad
Hei Ng
151
Hei Ng 2025.07.10 19:03 
 

Started using it from end of June. There are few things deserve 5 stars on this EA: 1. Profitable so far 2. No fake backtest data involved 3. my real account alligned with the actual signal 4. User support (I encountered something weird during BT and pm this author, he verified from his end and so far the experience is pretty good to me). It would be great if we can see more different currencies / set files release in the future.

Radisa Milicevic
500
Radisa Milicevic 2025.07.04 22:04 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Isac Jado
496
Isac Jado 2025.06.16 11:41 
 

I have previously used Prado(MT4) and have confidence in the developer's work. Although the earlier version was removed due to user complaints, I believe this does not impact its overall performance as an EA. I'm still testing this new Prado Pro and will continue to monitor its performance before providing a more detailed evaluation.

