PRADO PRO est un conseiller commercial professionnel qui affiche des résultats sur une distance de plus d'un an !

Il n'y a pas de grilles ni de martingale ici - seulement un travail systématique clair à partir de niveaux, avec une réelle protection du capital.

Ce qui le rend spécial :

— Négociation à l’aide d’ordres en attente. Lorsqu'un ordre est sur le serveur du courtier, la meilleure exécution de l'ordre est assurée.

— Le stop-loss et le take-profit sont fixés immédiatement — pas d’improvisation, protection du capital et objectif maximum.

— Fonctions multifonctionnelles de stop suiveur et de prise de bénéfices – garantissent un profit maximal de la transaction.

— Paramètres par défaut pour USDJPY, optimisés depuis 2010.

— Peut être configuré pour des transactions à moyen terme et détecter des mouvements puissants.

Si vous êtes nouveau dans le trading, exécutez simplement le conseiller sur le graphique USDJPY et évaluez les résultats du travail au fil des ans !

Dépôt minimum recommandé > 500 $, type de compte : Hedge , effet de levier 10-1000.

Un trader professionnel trouvera ici des stratégies de travail pour de nombreux instruments !

Suivi du fonctionnement de PRADO PRO avec les paramètres par défaut, ici.



