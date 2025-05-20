Prado Pro
- Uzman Danışmanlar
- Tatyana Kulyapina
- Sürüm: 10.2
- Güncellendi: 8 Kasım 2025
- Etkinleştirmeler: 10
PRADO PRO , 1 yıldan uzun bir sürede sonuçlarını gösteren profesyonel bir yatırım danışmanıdır!
Burada ne bir grid ne de bir martingale var - sadece seviyelerden net ve sistematik bir çalışma var, gerçek sermaye korumasıyla.
Onu özel kılan şey:
— Bekleyen emirleri kullanarak işlem yapmak. Bir emir broker sunucusunda olduğunda emrin en iyi şekilde gerçekleşmesi sağlanır.
— Zarar durdurma ve kar alma emirleri anında belirlenir — doğaçlama yok, sermaye koruma ve maksimum hedef.
— Çok işlevli takip eden durdurma ve kar alma fonksiyonları – işlemden maksimum kar elde edilmesini sağlar.
— USDJPY için 2010'dan bu yana optimize edilen varsayılan ayarlar.
— Orta vadeli işlemler için kurulabilir ve güçlü hareketler yakalanabilir.
Eğer yatırıma yeni başladıysanız, danışmanı USDJPY grafiğinde çalıştırın ve yıllar içindeki çalışma sonuçlarını değerlendirin!
Önerilen minimum yatırım tutarı > 500$, hesap türü: Hedge , kaldıraç 10-1000.
Profesyonel bir yatırımcı burada pek çok enstrüman için işe yarayan stratejiler bulacak!
PRADO PRO'nun varsayılan ayarlarla çalışmasını buradan izleyebilirsiniz.
Started using it from end of June. There are few things deserve 5 stars on this EA: 1. Profitable so far 2. No fake backtest data involved 3. my real account alligned with the actual signal 4. User support (I encountered something weird during BT and pm this author, he verified from his end and so far the experience is pretty good to me). It would be great if we can see more different currencies / set files release in the future.