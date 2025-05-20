PRADO PRO , 1 yıldan uzun bir sürede sonuçlarını gösteren profesyonel bir yatırım danışmanıdır!

Burada ne bir grid ne de bir martingale var - sadece seviyelerden net ve sistematik bir çalışma var, gerçek sermaye korumasıyla.

Onu özel kılan şey:

— Bekleyen emirleri kullanarak işlem yapmak. Bir emir broker sunucusunda olduğunda emrin en iyi şekilde gerçekleşmesi sağlanır.

— Zarar durdurma ve kar alma emirleri anında belirlenir — doğaçlama yok, sermaye koruma ve maksimum hedef.

— Çok işlevli takip eden durdurma ve kar alma fonksiyonları – işlemden maksimum kar elde edilmesini sağlar.

— USDJPY için 2010'dan bu yana optimize edilen varsayılan ayarlar.

— Orta vadeli işlemler için kurulabilir ve güçlü hareketler yakalanabilir.

Eğer yatırıma yeni başladıysanız, danışmanı USDJPY grafiğinde çalıştırın ve yıllar içindeki çalışma sonuçlarını değerlendirin!

Önerilen minimum yatırım tutarı > 500$, hesap türü: Hedge , kaldıraç 10-1000.

Profesyonel bir yatırımcı burada pek çok enstrüman için işe yarayan stratejiler bulacak!

PRADO PRO'nun varsayılan ayarlarla çalışmasını buradan izleyebilirsiniz.



