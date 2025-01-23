Nice Gold Trading NO1
*****La negoziazione principale è XAUUSD. In caso di test, si consiglia di adeguarsi a XAUUSD. Altri obiettivi di trading non possono garantire la redditività*******
Se avete bisogno di testare, lasciate un messaggio (vi risponderò non appena lo vedo). Per proteggere i risultati del lavoro, è necessario inserire parametri specifici. I parametri predefiniti del sistema non possono raggiungere l'effetto mostrato nel pullback dello screenshot!
Se avete bisogno di testare, lasciate un messaggio (vi risponderò non appena lo vedo). Per proteggere i risultati del lavoro, è necessario inserire parametri specifici. I parametri predefiniti del sistema non possono raggiungere l'effetto mostrato nel pullback dello screenshot!
Se avete bisogno di testare, lasciate un messaggio (vi risponderò non appena lo vedo). Per proteggere i risultati del lavoro, è necessario inserire parametri specifici. I parametri predefiniti del sistema non possono raggiungere l'effetto mostrato nel pullback dello screenshot!
****************************************************************************************************************************************************************
1. [Descrizione] Principalmente per il trading di tendenza, scherma rigorosamente i segnali di trading e una volta che il segnale di trading è chiaro, commercia rapidamente.
2. Stop loss take profit: Prendi profitto del 15% al mese e stop loss del 30%.
3. [Nota speciale] Stretta logica di esecuzione del trading: una volta raggiunto il limite di profitto e perdita nel mese in corso, non verranno aperte ulteriori posizioni, anche se in futuro si presenteranno migliori opportunità di trading. L'obiettivo finale del trading è quello di mantenere la redditività ed evitare perdite.
4. Principali obiettivi di transazione: XAUUSD， Altri non effettuano transazioni.
5. Leverage ratio: 1:500.
6. 【 Controllo dell'utilizzo dei fondi 】: Il tasso di utilizzo dei fondi per una singola operazione non deve superare il 2%, e il tasso di utilizzo cumulativo dei fondi per le operazioni non deve superare il 25%.
7. 【 Panoramica del segnale 】 È principalmente suddiviso in trend trading, con un focus sulle tendenze medie mobili. Naturalmente, indicatori tecnici come la volatilità saranno considerati per trovare le migliori opportunità di trading. In secondo luogo, c'è un rapido trading di fluttuazione, utilizzato principalmente per catturare i rapidi cambiamenti nelle condizioni di mercato e ottenere una quota della torta.
8. 【 Importo minimo della transazione 】: 100 USD. Il test è quello di negoziare a 10000 USD, che si tradurrà in profitti più sostanziali.