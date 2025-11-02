Toolkit Utility

🧠 Sniper Utility

Rimani sempre aggiornato sui tuoi trade, ovunque tu sia.

Sniper Utility invia notifiche immediate ogni volta che uno dei tuoi ordini raggiunge il Take Profit o lo Stop Loss.
Perfetta per trader attivi che desiderano monitorare le proprie operazioni senza dover controllare costantemente il terminale.

⚙️ Funzionalità principali

  • 🔔 Notifica istantanea alla chiusura dell’ordine (TP o SL)

  • 📱 Compatibile con notifiche push su dispositivi mobili

  • 💼 Supporto per ordini manuali, EA e pending

  • 🕒 Leggera e precisa — non influisce sulle performance di trading

🎯 Ideale per

Trader che vogliono restare informati in tempo reale e non perdere mai un risultato importante, anche lontano dal PC.


