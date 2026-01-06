Statistiche

Stessi trade, stessa strategia… risultati completamente diversi: il ruolo reale della gestione del rischio

6 gennaio 2026, 09:11
MONTORIO MICHELE
Michele Montorio
Algoritmo proprietario di gestione del rischio di RiskGuard

Management


Nel trading, la maggior parte dei trader dedica tempo ed energie alla ricerca di strategie di ingresso sempre

più precise. Tuttavia, nel lungo periodo, la variabile che determina realmente la sopravvivenza e la crescita

di un conto è la gestione del rischio.


Quantum nasce con un obiettivo chiaro: proteggere il capitale e superare i limiti del rischio fisso attraverso

un approccio dinamico e adattivo.

Perché il rischio va analizzato statisticamente


Nel trading, una strategia non produce risultati lineari, ma una sequenza di esiti positivi e negativi. Anche

una strategia profittevole può attraversare periodi di drawdown significativi semplicemente a causa

dell’ordine con cui si verificano vincite e perdite.


L’analisi Monte Carlo nasce proprio per questo: simulare migliaia di possibili sequenze di risultati partendo

dagli stessi parametri (win rate, rischio/rendimento, numero di trade) per comprendere come il capitale può

evolvere nel tempo.


Già lavorare con un rischio calcolato attraverso una simulazione statistica aumenterebbe drasticamente le

probabilità di sopravvivenza della maggior parte dei trader, perché sposta l’attenzione dal singolo trade

al comportamento complessivo del conto.


Quantum parte da questo principio, ma va oltre: non utilizza Monte Carlo solo come analisi preliminare,

bensì come base per un modello di gestione del rischio dinamico, adattato in tempo reale allo stato del

conto.

Cos’è Quantum


Quantum è un algoritmo proprietario di RiskGuard Management, progettato per calcolare il rischio

ottimale per ogni singola operazione in base allo stato reale del conto.


Non modifica la strategia di trading, non genera segnali e non altera gli ingressi.


Quantum lavora esclusivamente sulla dimensione del rischio, mantenendo invariata la logica operativa del

trader.

L’unica decisione del trader: il drawdown massimo accettabile


Uno degli elementi distintivi di Quantum è la sua semplicità dal punto di vista dell’utente.


L’unica variabile che il trader deve decidere è la percentuale di drawdown massimo che è disposto ad

accettare sul conto.


Quantum non richiede di scegliere:

una percentuale di rischio fissa per trade,

moltiplicatori,

parametri discrezionali legati all’operatività.


Tutte le decisioni sul rischio vengono derivate automaticamente da questo unico vincolo.


Il drawdown massimo diventa il perimetro entro cui l’algoritmo opera, e ogni simulazione, allocazione

del rischio e ricalcolo dinamico viene eseguito con l’obiettivo di non superare mai tale soglia.


In questo modo il controllo del rischio viene spostato dal singolo trade al comportamento complessivo del

conto, allineando la gestione del capitale alla reale tolleranza del trader.

Perché il rischio fisso è un limite


L’utilizzo di una percentuale di rischio fissa per ogni trade (ad esempio 1%) è una pratica molto diffusa, ma

presenta limiti evidenti.


Questo approccio:

ignora la variabilità statistica dei risultati,

non considera le serie di perdite consecutive,

non si adatta all’evoluzione del conto.


Due trader che utilizzano la stessa strategia con rischio fisso possono ottenere risultati molto diversi solo a

causa della sequenza delle operazioni.

Il motore di rischio


Il cuore di Quantum è un motore di simulazione basato su analisi Monte Carlo.


L’algoritmo analizza migliaia di possibili sequenze di risultati utilizzando parametri reali come:

win rate,

rapporto rischio/rendimento,

numero di operazioni,

drawdown massimo accettabile.


L’obiettivo non è massimizzare il profitto teorico, ma individuare il rischio più efficiente in relazione alla

protezione del capitale.

Rischio dinamico e adattivo


Quantum non utilizza mai un rischio statico.


Il valore di rischio viene ricalcolato continuamente in base a:

balance,

equity,

drawdown corrente,

andamento statistico della strategia.


Ogni operazione può quindi avere un rischio diverso, sempre coerente con lo stato reale del conto.

Avvio su nuovi conti e continuità statistica


Quantum è progettato per operare correttamente sia quando un trader inizia da un conto privo di storico,

sia quando l’operatività prosegue su un nuovo account a seguito di un cambio forzato di conto, tipico

delle prop firm.


Nel caso di un trader che parte da zero, Quantum non dispone inizialmente di una statistica reale del conto.

In questa fase di avvio, l’algoritmo utilizza un valore di rischio dichiarato dal trader, che dovrebbe essere

coerente con una statistica di backtest, preferibilmente ottenuta tramite analisi Monte Carlo della strategia

utilizzata.


Anche durante questa fase iniziale, il rischio non viene applicato in modo statico, ma viene adattato alle

condizioni reali del conto, considerando balance, equity, drawdown ed esposizione.


Dopo un numero minimo di operazioni, quando la statistica del conto diventa sufficientemente

rappresentativa, Quantum passa a una gestione completamente autonoma, basata esclusivamente sui dati

generati dall’operatività reale.


Nel caso opposto, quando un trader è costretto a cambiare account — ad esempio dopo un prelievo o un

reset imposto da una prop firm — Quantum evita di azzerare la propria base statistica.


All’interno di RiskGuard Management, il trader può trasferire alcuni parametri chiave del conto

precedente, consentendo all’algoritmo di mantenere continuità statistica anche su un nuovo account.


In questo scenario, Quantum non interpreta il nuovo conto come un punto di partenza privo di storico, ma

continua a gestire il rischio come se l’operatività stesse proseguendo sullo stesso percorso statistico,

preservando coerenza, adattività e controllo del drawdown.


Grazie a questo approccio, Quantum si adatta sia a chi inizia oggi la propria operatività, sia a chi opera in

ambienti in cui i conti cambiano frequentemente, senza compromettere l’integrità del modello di gestione

del rischio.

Gestione dei trade pendenti


Quantum tiene conto del fatto che le condizioni del conto possono cambiare anche quando un ordine non è

ancora entrato a mercato.


In presenza di trade pendenti:

il rischio viene aggiornato dinamicamente prima dell’attivazione,

il calcolo viene rieseguito se balance, equity o drawdown variano,

l’ordine entra a mercato con un rischio coerente con le condizioni reali al momento dell’esecuzione.


Questo evita l’utilizzo di rischi calcolati su dati ormai non più validi.

Controllo dell’esposizione reale del conto


Quantum analizza costantemente l’esposizione complessiva del conto, verificando:

tutte le operazioni aperte,

la posizione reale degli stop loss,

la perdita massima potenziale se tutti gli stop venissero colpiti.


Il rischio di ogni nuova operazione viene calcolato tenendo conto del rischio già impegnato, prevenendo

sovra-esposizioni anche in presenza di più trade simultanei.

Stessi trade, stesso drawdown, risultati diversi


Un aspetto fondamentale di Quantum è che:

i trade restano identici,

il drawdown può rimanere simile,

la curva di crescita può cambiare in modo significativo.


Quantum non aumenta il rischio in modo aggressivo, ma lo ridistribuisce in modo intelligente lungo la

sequenza delle operazioni.

Simulatore gratuito


Per garantire la massima trasparenza, RiskGuard Management mette a disposizione un simulatore gratuito

di Quantum, che consente di testare l’algoritmo con diversi parametri e verificare direttamente la sua

efficienza.


👉 Qui puoi accedere al simulatore gratuito di Quantum per vedere e testare il funzionamento dell’algoritmo

in diverse condizioni di mercato.

https://www.mql5.com/it/market/product/138205?source=Site+Market+My+Products+Page

https://www.youtube.com/watch?v=xOV6O6LImQE

Report HTML e trasparenza dei risultati


Quantum Simulator genera report HTML dettagliati, che permettono di analizzare:

andamento dell’equity,

drawdown,

rischio applicato per ogni trade,

confronto tra gestione standard e gestione Quantum.


Questi report rendono il comportamento dell’algoritmo completamente verificabile.

Integrazione in RiskGuard Management


Quantum è disponibile come funzione integrata all’interno dell’Expert Advisor RiskGuard

Management.


L’algoritmo lavora in tempo reale durante l’operatività, applicando automaticamente il rischio

calcolato senza richiedere interventi manuali da parte del trader.

https://www.mql5.com/it/market/product/109758?source=Site+Market+My+Products+Page