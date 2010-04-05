Master Breakout MT4

Singgasana Galunggung MT5 Yudi Sri Warsito Experts

Singgasana Galunggung MT5 is a special expert advisor for USDJPY. This EA is designed with breakout triangle method (my secret) for entry position. This EA is a single entry method use stop loss and take profit. Performance : While past results don't guarantee future performance, the EA has been tested at various backtest levels. Please do your own research! Price $ 30 only for promotion. Price will increase over time. Key Features : No History Reader : EA result doesn't manipulation data