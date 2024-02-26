Master Breakout MT4
- Experts
- Yudi Sri Warsito
- Version: 2.8
- Mise à jour: 26 février 2024
- Activations: 20
Master Breakout is a very accurate expert advisor for gold and all pair currencies. This EA is designed with a moving average indicator to see trends, RSI to see momentum, and range/time breakout candles for entry points.
Signal Features :
- Range breakout
- Time range breakout
- Fractal breakout
- PSAR breakout
Additional Signal :
- Moving average
- RSI
Recommendations:
- Currency pair: XAUUSD/GOLD and ALL PAIR CURRENCIES
- Timeframe: M5
- Minimum deposit currencies : $250 ($500 recommended)
- Minimum deposit gold/xauusd : $1000 ($2000 recommended)
- Account type: Raw or zero spread accounts
- IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results !
setfiles allcurrencies (best pair : EURUSD, EURGBP, EURCAD, AUDCAD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, NZDCAD, GBPUSD, GBPCAD) :
- SAFE MODE : https://c.mql5.com/31/1065/masterbreakout-safemode-currencies-mt4-2.8.set
- AGGRESSIVE MODE : https://c.mql5.com/31/1065/masterbreakout-aggressive-currencies-mt4-2.8.set
setfiles GOLD/ XAUUSD :
- 2 digit : https://c.mql5.com/31/1065/masterbreakout-gold-2digit-mt4-2.8-rev1.set
- 3 digit : https://c.mql5.com/31/1065/masterbreakout-gold-3digit-mt4-2.8-rev1.set