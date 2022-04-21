MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 66
Viene da un forum cinese (non capisce neanche l'inglese).
Nella parte inglese, noi (spesso ma non sempre) clicchiamo su edit sul post, facciamo una traduzione automatica del post dalla sua lingua all'inglese con il traduttore integrato, poi clicchiamo su Update post.
Poi un consiglio: scrivetelo nella vostra lingua madre e sotto - la sua traduzione in inglese. In questo modo sarà più facile per il lettore correggere gli errori di traduzione automatica.
2345 - ha rotto le cache dei tester. Il nome dell'EA (nella schermata prima dei punti evidenziati) non è più nel nome dei file corrispondenti.
Per questo motivo, non è possibile vedere i risultati delle ottimizzazioni precedenti utilizzando gli strumenti della GUI - mancano nell'elenco di selezione a discesa.
Ci sono anche degli zeri all'interno dei file, invece del nome dell'EA.
opt.
tst.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e tester di strategie
MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento
fxsaber, 2019.09.16 14:11
Eseguo un tale binario nella cartella Terminal una volta dopo il riavvio del PC.
Dopo di che i file di log non vengono creati. Ad occhio, non ho ancora notato alcun lag dal Tester. Sembra essere una buona soluzione.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Servizi. Sta già lavorando?
fxsaber, 2019.06.07 06:37Ha scritto un servizio utile
Quando si lancia il Terminale, appare subito un avviso se manca la cartella Tester.
Grande aiuto se Tester su RAMDrive dovrebbe esserci.
Il seguente bug continua ad apparire. Chi ha lo stesso problema?
Dopo aver eseguito la genetica, appaiono i risultati dell'ottimizzazione.
Per ogni risultato, si esegue una singola esecuzione di questo risultato nel tester per controllare la scorrevolezza della curva, ecc.
Dopo diverse esecuzioni di singoli dai "risultati di ottimizzazione" esatti, la corsa singola si blocca e solo il sovraccarico del terminale aiuta, cioè la corsa singola non parte, il pulsante di avvio non reagisce (nessuna azione quando lo premo). Allo stesso tempo nel log normale scrive qualcosa come - pass (e c'è un "numero" per esempio pass 14, pass 255, ecc.) Sono già 3 anni che sono stufo, quando a volte dopo 4-8 corse con 1 risultato genetico devo riavviare il terminale, caricare di nuovo la storia dei risultati dei test e poi riavviare le corse da essa.Chiunque può riprodursi da quello che ottengo - Fate la genetica, e curiosate nei risultati della genetica per le singole corse. A volte il tester fallirà rapidamente e a volte fallirà decine di volte (ma meno spesso).
Lavoro molto con il tester. Ma non ricordo tale comportamento.
Sono anche un utente frequente di tester di strategie.
Non ho incontrato la situazione che avete menzionato.
Il problema che ho riscontrato è che nella maggior parte dei casi non potevo ottenere i risultati corretti dei test dal compito di ottimizzazione.
Tuttavia, tutti i test individuali sono corretti.
Questo non ha niente a che fare con l'ottimizzazione genetica o l'ottimizzazione completa, la maggior parte dei compiti di ottimizzazione restituisce solo risultati ridicoli.
Probabilmente legato a qualche meccanismo di gestione della cache o della memoria, il tester di strategia ha avuto uno o più errori gravi nella funzione di ottimizzazione a partire da prima della versione 2280.
Rifaccio il test ora con poco preavviso e scriverò un po' di più su di esso. Io stesso non ho testato grandi volumi per un bel po' di tempo.
Forse le ultime versioni sono più stabili, non ho potuto trovarlo, sulla vecchia versione (2085) abbastanza rapidamente ripetuto. Il vero inizio non è completamente fermato, solo ad alcune linee, i risultati del test non sono iniziati in alcun modo.
Di nuovo, non è proprio il problema che ho scritto sopra, ma come opzione.
Per esempio, ho ottenuto le seguenti informazioni sulla build 2085.
Qualcuno può decifrare ciò che è scritto nel log dell'agente?
Ho capito che il problema può essere con gli agenti.
Sì, questo è il caso nei registri.
Ho scritto qui prima sul problema:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2485#comment_12092720
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2486#comment_12118579
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page3#comment_12072667
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2483#comment_12072438
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page12#comment_12342692 entro il 2093 costruire