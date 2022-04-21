MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 66

Nuovo commento
 
Sergey Golubev:
Viene da un forum cinese (non capisce neanche l'inglese).
Nella parte inglese, noi (spesso ma non sempre) clicchiamo su edit sul post, facciamo una traduzione automatica del post dalla sua lingua all'inglese con il traduttore integrato, poi clicchiamo su Update post.

Ma questo non dovrebbe essere fatto categoricamente; è molto dannoso per i lettori. Mostrare iniziativa è spesso punibile.

 
Sergey Golubev:


Grazie per il vostro aiuto!
Cercherò di tradurre il mio post in russo usando il traduttore integrato in mql5.com.
Speriamo che la sua qualità sia affidabile.
Dopo tutto, capisco un po' di inglese, ma non capisco affatto il russo.
 
tickfenix :
Grazie per tutto il vostro aiuto!
Cercherò di tradurre il mio post in russo usando il traduttore integrato in mql5.com.
Speriamo che la sua qualità sia affidabile.
Dopo tutto, capisco un po' di inglese, ma non capisco affatto il russo.

Poi un consiglio: scrivetelo nella vostra lingua madre e sotto - la sua traduzione in inglese. In questo modo sarà più facile per il lettore correggere gli errori di traduzione automatica.

Allora consiglio: scrivi nella tua lingua madre e sotto - la sua traduzione in inglese. Questo renderà più facile per il lettore correggere gli errori di traduzione automatica.

 

2345 - ha rotto le cache dei tester. Il nome dell'EA (nella schermata prima dei punti evidenziati) non è più nel nome dei file corrispondenti.

Per questo motivo, non è possibile vedere i risultati delle ottimizzazioni precedenti utilizzando gli strumenti della GUI - mancano nell'elenco di selezione a discesa.


Ci sono anche degli zeri all'interno dei file, invece del nome dell'EA.

opt.


tst.


Stringa di ricerca: Oshibka 006.
 
fxsaber :



Z drive?

Usate anche lo strumento mklink di Windows per collegare la cartella del tester MT5 a una cartella sulla RAM?

Potrebbe essere questa la causa degli strani errori che ci affliggono da tanto tempo?


Guida Z?

Stai anche usando lo strumento mklink di Windows per collegare la cartella del tester MT5 a una cartella su un'unità ram?

Potrebbe essere questa la ragione degli strani errori che ci hanno afflitto per così tanto tempo?

 
tickfenix:

Guida Z?

Stai anche usando lo strumento mklink di Windows per collegare la cartella del tester MT5 a una cartella su un'unità ram?

Potrebbe essere questa la ragione degli strani errori che ci hanno afflitto per così tanto tempo?

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e tester di strategie

MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento

fxsaber, 2019.09.16 14:11

Eseguo un tale binario nella cartella Terminal una volta dopo il riavvio del PC.

rem Создали RAM-Drive для Тестера.
imdisk -a -o awe -s 3 G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester"

mkdir z:\Tester
mklink /j Tester z:\Tester

rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске.
mkdir cache
mklink /j z:\Tester\cache cache

rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log-папки.
imdisk -a -o awe -s 3 M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs"

mkdir y:\logs
mklink /j Tester\logs y:\logs

mkdir y:\logs0
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3000
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs y:\logs0

mkdir y:\logs1
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3001
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs y:\logs1

mkdir y:\logs2
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3002
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3002\logs y:\logs2

mkdir y:\logs3
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3003
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs y:\logs3

mkdir y:\logs4
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3004
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs y:\logs4

mkdir y:\logs5
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3005
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3005\logs y:\logs5

mkdir y:\logs6
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3006
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3006\logs y:\logs6

mkdir y:\logs7
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3007
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3007\logs y:\logs7

rem Убили временный RAM-Drive
imdisk -D -m Y:


Dopo di che i file di log non vengono creati. Ad occhio, non ho ancora notato alcun lag dal Tester. Sembra essere una buona soluzione.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Servizi. Sta già lavorando?

fxsaber, 2019.06.07 06:37

Ha scritto un servizio utile 
// Сервис проверяет наличие корректной папки Tester.
#property service

input string inFolderName = "Tester";

#include <WinAPI\fileapi.mqh>
#include <WinAPI\handleapi.mqh>

#define  GENERIC_WRITE                    0x40000000
#define  CREATE_ALWAYS                    2
#define  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL            0x00000080
#define  FILE_FLAG_OVERLAPPED             0x40000000

bool FileIsInvalid_WinAPI( const string FileName )
{
  const HANDLE hFile = CreateFileW(FileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);      
  const bool Res = (hFile != INVALID_HANDLE);
  
  if (Res)
  {
    CloseHandle(hFile);
    
    DeleteFileW(FileName);
  }
    
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  const string FileName = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH) + "\\" + inFolderName;

  if (!FileIsInvalid_WinAPI(FileName + "\\" + __FILE__))
    MessageBox(FileName + " is invalid!");  
}


Quando si lancia il Terminale, appare subito un avviso se manca la cartella Tester.


Grande aiuto se Tester su RAMDrive dovrebbe esserci.

 

Il seguente bug continua ad apparire. Chi ha lo stesso problema?

Dopo aver eseguito la genetica, appaiono i risultati dell'ottimizzazione.

Per ogni risultato, si esegue una singola esecuzione di questo risultato nel tester per controllare la scorrevolezza della curva, ecc.

Dopo diverse esecuzioni di singoli dai "risultati di ottimizzazione" esatti, la corsa singola si blocca e solo il sovraccarico del terminale aiuta, cioè la corsa singola non parte, il pulsante di avvio non reagisce (nessuna azione quando lo premo). Allo stesso tempo nel log normale scrive qualcosa come - pass (e c'è un "numero" per esempio pass 14, pass 255, ecc.) Sono già 3 anni che sono stufo, quando a volte dopo 4-8 corse con 1 risultato genetico devo riavviare il terminale, caricare di nuovo la storia dei risultati dei test e poi riavviare le corse da essa.

Chiunque può riprodursi da quello che ottengo - Fate la genetica, e curiosate nei risultati della genetica per le singole corse. A volte il tester fallirà rapidamente e a volte fallirà decine di volte (ma meno spesso).
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Askr:

Chiunque può riprodursi da quello che ottengo - Fare la genetica, e curiosare tra le singole corse nei risultati della genetica. A volte il tester fallisce rapidamente e a volte fallisce decine di volte (ma meno spesso).

Lavoro molto con il tester. Ma non ricordo tale comportamento.

 
Askr :


Sono anche un utente frequente di tester di strategie.

Non ho incontrato la situazione che avete menzionato.

Il problema che ho riscontrato è che nella maggior parte dei casi non potevo ottenere i risultati corretti dei test dal compito di ottimizzazione.

Tuttavia, tutti i test individuali sono corretti.

Questo non ha niente a che fare con l'ottimizzazione genetica o l'ottimizzazione completa, la maggior parte dei compiti di ottimizzazione restituisce solo risultati ridicoli.

Probabilmente legato a qualche meccanismo di gestione della cache o della memoria, il tester di strategia ha avuto uno o più errori gravi nella funzione di ottimizzazione a partire da prima della versione 2280.



Sono anche un utente frequente di tester di strategie.

Nemmeno io mi sono imbattuto nella situazione che hai menzionato.

Il problema in cui mi sono imbattuto era che nella maggior parte dei casi, non riuscivo a ottenere i giusti risultati dei test dal compito di ottimizzazione.

Tuttavia, tutti i test individuali sono corretti.

Non ha niente a che fare con l'ottimizzazione genetica o l'ottimizzazione completa, la maggior parte dei compiti di ottimizzazione restituisce solo risultati ridicoli.

Probabilmente legato a qualche tipo di meccanismo di gestione della cache o della memoria, a partire da una versione precedente alla 2280, lo strategy tester aveva uno o più bug gravi nella funzione di ottimizzazione.

 

Rifaccio il test ora con poco preavviso e scriverò un po' di più su di esso. Io stesso non ho testato grandi volumi per un bel po' di tempo.

Forse le ultime versioni sono più stabili, non ho potuto trovarlo, sulla vecchia versione (2085) abbastanza rapidamente ripetuto. Il vero inizio non è completamente fermato, solo ad alcune linee, i risultati del test non sono iniziati in alcun modo.

Di nuovo, non è proprio il problema che ho scritto sopra, ma come opzione.

Per esempio, ho ottenuto le seguenti informazioni sulla build 2085.

Qualcuno può decifrare ciò che è scritto nel log dell'agente?

Ho capito che il problema può essere con gli agenti.

1 попытка

2020.03.02 21:37:50.947 Core 1  connection closed
2020.03.02 21:37:53.773 Tester  single pass 7043 started
2020.03.02 21:37:53.799 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3002
2020.03.02 21:37:53.800 Core 1  connected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  disconnected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  connection closed

журнал агента

2020.03.02 21:37:53.802 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:37:53.910 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:37:53.910 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:37:55.524 127.0.0.1       prepare for shutdown

2 попытка


то же что и в 1 попыткен/убралось/.

журнал агента

2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1       prepare for shutdown

Sì, questo è il caso nei registri.

    2020.03.02 21:58:24.589	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:28.488	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:28.489	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:28.491	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:28.492	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:30.090	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:30.091	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	connection closed

2020.03.02 21:58:24.503 Tester  EURUSD,H1: 24313 ticks, 6171 bars generated. Test passed in 0:00:00.112.
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  242 Mb memory used including 1.41 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  log file "C:\***************\20200302.log" written
2020.03.02 21:58:24.503         test Experts\***************.ex5 on EURUSD,H1 thread finished
2020.03.02 21:58:28.491 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:28.599 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:28.599 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.095 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:30.203 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:30.203 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.493 127.0.0.1       prepare for shutdown

Ho scritto qui prima sul problema:

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2485#comment_12092720

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2486#comment_12118579

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page3#comment_12072667

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2483#comment_12072438

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page12#comment_12342692 entro il 2093 costruire

Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2019.06.17
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы
1...596061626364656667686970717273...84
Nuovo commento