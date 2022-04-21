MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 63
Prima di premere Stop, vedo nei log e nella tabella Optimization che i passaggi errati sono già stati contati. Poi premo Stop, perché non ha senso continuare.
Hai frainteso la domanda.
Sì, come regola, si dovrebbe premere Stop almeno una volta sulla precedente Ottimizzazione. Ma appena si colpisce un'ottimizzazione errata, tutte le successive diventano errate (non cambio più l'intervallo di tempo).
Forse qualcuno si collegherà al replay. Strano che non funzioni per te, ma per me suona veloce su un terminale pulito.
Suonato esattamente con lo stop premuto.
Capire come funziona
Riprodotto esattamente con una pressione del fermo.
Trattare con esso
Impiccarmi per catturare l'inafferrabile Joe.
Succede spesso che si inizia l'ottimizzazione e si dimentica di prendere in considerazione qualcosa. Devi fermarti, correggere e iniziare esattamente quello che volevi all'inizio.
Così, questa variante errata di lancio di Optimization viene lasciata appesa sotto forma di cache inutile, sfarfallando davanti ai vostri occhi nella lista delle cache, ecc.
Vi suggerisco di pensare a questa opzione. Se il pulsante Stop è stato cliccato, mostra una X accanto ad esso, che cancella questa voce della cache spazzatura quando viene cliccata.La stringa di ricerca è: Uluchshenie 008.
Una grande richiesta quando si apre un grafico a passaggio singolo nel commento del grafico, per dare non solo i dati EA, ma anche il nome del file tst corrispondente.
Una richiesta simile per i grafici di ottimizzazione. Almeno indicate da qualche parte il nome del file opt.Stringa di ricerca: Uluchshenie 009.
Non sono stato in grado di usare correttamente lo strategy tester di MT5 per molto tempo.
Prima di oggi, ero in grado di usare la versione 2280 sul mio core CPU locale e ottenere i risultati corretti.
Così per molto tempo ho dovuto aspettare pazientemente che le ottimizzazioni fossero fatte sul computer locale, mentre molta potenza di calcolo impiegata sulla LAN veniva sprecata.
Spero tanto che metaquotes corregga i bug nella nuova versione di rilascio, rendendo lo strategy tester uno strumento che almeno funzioni.
E oggi ho finalmente ottenuto la versione 2340.
Poi ho scoperto che anche i compiti di ottimizzazione sul core della CPU locale non ottenevano i giusti risultati.
Mi dispiace di non aver tradotto il mio post dall'inglese al russo, perché ho paura che la qualità della traduzione del software non sia buona.
Diverse ultime pagine di questo thread sono dedicate a questo problema. Gli sviluppatori sono riusciti a riprodurre il bug ieri e lo stanno risolvendo.
Sono così felice di sentirlo! Ora comincio a pregare.
Grazie per tutto il vostro aiuto!
Nessun divieto
Ho una DLL scritta in C#. Ieri funzionava!
Oggi, quando si cerca di eseguire un tale EA (semplificato al minimo):
Dà fuori nel registro:
Apparentemente il problema è che per qualche ragione ex5 file(((( viene cercato
Ciao, scusa se non scrivo in russo perché non conosco questa lingua.
Ho appena aggiornato a MetaTrader 2340 e ho notato che ha rotto il caricamento delle DLL personalizzate C++ inStrategy Tester. Ho un EA che usa una DLL personalizzata e ha smesso di funzionare perché Strategy Tester non riesce a caricare la DLL. Prima della versione 2340, tutto funzionava correttamente. Sto usando la modalità di visualizzazione.
Ho scritto un semplice EA con un test.dll per riprodurre questo errore. La DLL test esporta solo una funzione, che è "void __stdcall test(int & x)".
2020.02.21 22:57:17.607 Tester file C:\Users\Luis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\Luis\tests\TestExpert\TestDLL.ex5 open error [2]
Ecco il codice EA:
Ed ecco il codice della DLL (C++)
Ho allegato l'esempio di EA per riprodurre questo problema. Come risolvere questo problema?
Grazie