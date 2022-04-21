MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 62
1. Decomprimere l'archivio nella cartella vuota di Terminal.
2. Esegui lo script fxsaber\CreateSymbol.ex5.
In pochi secondi apparirà il grafico del simbolo personalizzato.
2. aprire Tester (CTRL+R) e selezionare l'impostazione contrassegnata.
3. Fare clic su Start nella finestra del Tester apparso.
4. Quando i primi risultati di Ottimizzazione sono disponibili, premere Stop.
5. Cambia la data di inizio dell'intervallo a 2019.11.01 nelle impostazioni del Tester e premi Start.
6. Valori deliranti nei risultati di Optimization (dalla fonte, si può vedere che non possono differire l'uno dall'altro di più di 50).
Ripetete questi passaggi più volte. Il 100% ha riprodotto il problema. Chi lo proverà, me lo faccia sapere.
Ci proverò.
Voi a vostra volta provate con le zecche con cui ho provato a riprodurre. Server MetaQuotes-Demo
1. Creato un simbolo personalizzato basato su CHFJPY dalla finestra di dialogo del terminale (cambiato solo il nome)
2. esportato tick CHFJPY per diversi anni in un file csv
3. importato questi tick in CHFJPY.custom
4. Esegui il tuo Expert Advisor per l'ottimizzazione genetica. In diverse combinazioni
Riprodotto. Con questa gamma di ingressi.
I risultati non dovrebbero differire di più di 50 l'uno dall'altro.
Ordina in ordine crescente, poi confronta le linee più alte e più basse.
SZZ Ripetete i passi 3-6 da qui. Con le stesse date.
Ho provato l'originale CHFJPY su MQ-Demo. Giocato!
Facendo la stessa cosa. Non si riproduce.
Vediamo un po' di registri di agenti tester!
In allegato tutti i registri.
Hai riprodotto il problema su un normale forex CHFJPY, nemmeno su uno personalizzato
Sì, in modo regolare. Mi hanno incuriosito i ticchettii nei passaggi, così ho aggiunto alcune linee all'EA.
Poi ho preso due file e li ho confrontati usando lo script.
Risultato.
L'ottimizzazione è stata eseguita dal 2019.06.01. Nei risultati si vede chiaramente che le prime zecche sono di una data diversa. E queste date sono diverse l'una dall'altra.
ZS Ha fatto un controllo extra. I tick registrati in ogni passaggio di delirio non cambiano: il primo tick è uguale all'ultimo. In generale, i passaggi di GA seguono una strana sequenza di ticchettii.
In generale, i passaggi di GA seguono alcune strane sequenze di tick.
Riprodotto in modalità forza bruta completa. Il problema riguarda tutte le modalità di ottimizzazione.
L'effetto si verifica solo quando si completa l'ottimizzazione precedente in anticipo dal pulsante "Stop"? O anche con la terminazione normale?
Prima di premere Stop, vedo nei log e nella tabella Optimization che i passaggi errati sono già stati contati. Poi premo Stop, perché non ha senso continuare.
Hai frainteso la domanda.
Sì, come regola, si dovrebbe premere Stop almeno una volta sulla precedente Ottimizzazione. Ma non appena si colpisce un'ottimizzazione errata, tutte le successive diventano errate (non cambio più l'intervallo di tempo).
Forse qualcuno si collegherà al replay. Strano che non funzioni per te, ma per me su un terminale pulito gioca velocemente.
ZS Sarebbe bene avere una sorta di beta chiusa con il massimo di registrazione sul lato Agents. Allora i log della mia macchina possono aver localizzato il problema.