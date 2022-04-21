MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 64
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sembra che quando si avvia il test (cioè cliccando su "Start" in Strategy Tester), l'agente Tester non copi i file necessari (inclusa la DLL) nella sua cartella interna MQL{Libraries. Ho identificato due eventi:
Se ho un file "Test.dll" nel mio EA, allora
1) Strategy Tester si lamenta che il file Test.dll.ex5 non viene trovato
2) Il Test agent non copia Test.dll nella sua cartella interna e quindi, lo Strategy Tester si lamenta che Test.dll non può essere trovato
Appdata% \ Roaming \ MetaQuotes \ Tester \ <MT5 ID> \ Agent-127.0.0.1-3000 \ MQL5 \ Librerie \
Non c'era nessun divieto
C'era un grave blocco dell'IP - il server non era disponibile. Era impossibile accedere attraverso un anonymizer, perché la password doveva essere sbagliata.
In generale, protezione automatica standard da utenti senza scrupoli.
Sembra che quando si avvia il test (cioè cliccando su "Start" in Strategy Tester), l'agente Tester non copi i file necessari (inclusa la DLL) nella sua cartella interna MQL{Libraries. Ho identificato due eventi:
Se ho un file "Test.dll" nel mio EA, allora
1) Strategy Tester si lamenta che il file Test.dll.ex5 non viene trovato
2) Il Test agent non copia Test.dll nella sua cartella interna e quindi, lo Strategy Tester si lamenta che Test.dll non può essere trovato
Appdata% \ Roaming \ MetaQuotes \ Tester \ <MT5 ID> \ Agent-127.0.0.1-3000 \ MQL5 \ Librerie \
Ho lo stesso errore in Strategy Tester!
2020.02.25 02:03:35.725 Tester file ***.dll.ex5 open error [2]
Se rinominate la libreria (aggiungete l'estensione .ex5), genera un altro errore:
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 Impossibile chiamare 'Receive_Information', '***.dll' non è caricato
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 unresolved import function call
Riprodotto esattamente con il pulsante di arresto premuto.
Se avete bisogno di fare un'ottimizzazione responsabile, è probabilmente meglio farlo dopo aver riavviato il Terminale, senza premere il pulsante Stop.
Se avete bisogno di fare un'ottimizzazione responsabile, è probabilmente meglio farlo dopo aver riavviato il Terminale, senza premere il pulsante Stop.
Possibilmente. Ma non dovremmo dipendere da questo.
Questo comportamento (con la pressione del pulsante di arresto) è stato corretto, e la correzione è inclusa nell'ultima versione
Possibilmente. Ma non dobbiamo dipendere da questo.
Questo comportamento (con il pulsante di arresto) è stato corretto, e la correzione è inclusa nell'ultima versione
Allora dovete cercare di nuovo il motivo per cui il passaggio di ottimizzazione non è lo stesso del passaggio singolo.
Allora dobbiamo cercare di nuovo il motivo per cui il passaggio di ottimizzazione non è lo stesso del passaggio singolo.
L'esperto di test che conta i millisecondi di ticchettio dà delle discrepanze?
Questo è quello con cui abbiamo trovato il problema, e poi abbiamo controllato con lo stesso Expert Advisor
Il test EA che conta i millisecondi di tick dà delle discrepanze?
Ha catturato il problema su di esso, poi controllato dallo stesso esperto
Questo EA nel 2340 non ha mostrato più discrepanze.
Il mismatch di passaggio si è verificato nel live EA. Userò il metodo che si è dimostrato valido l'ultima volta.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento
fxsaber, 2020.02.20 08:57
Ho confrontato le statistiche temporali ottenute durante l'ottimizzazione GA. E lo stait del passaggio singolo.
Nel frame-state l'esecuzione va per tick che non sono nella storia: ho notato subito che ci sono un sacco di affari/ordini, che vengono eseguiti esattamente per un secondo.
Per esempio, un singolo passaggio nella storia ha una voce al 2019.06.04 02:00:00.206, e un passaggio di frame al 2019.06.04 02:00:00.000(la storia dei tick non ha tick in quel momento).
Ci vuole molto tempo per farlo...
Ma nella stragrande maggioranza dei casi, tutti i risultati restituiti dal compito di ottimizzazione sono sbagliati.
P: quantità di ordini pendenti reali
Perché un moderatore non viene qui di corsa a cancellare il post e a lasciarlo al suo posto?
<DELETED>
Questo è un forum in lingua inglese
Posta in inglese
? Due pesi e due misure?