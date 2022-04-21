MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 71

fxsaber:
Gli opt-file di ottimizzazione di tutti i caratteri non si aprono nel Tester. L'ottimizzazione normale va bene.
Posso avere più dettagli? Passo dopo passo
 
Slava:
Puoi darmi più dettagli? Passo dopo passo

Ho ottimizzato per tutti i personaggi.

Tester->Revisione->Risultati precedenti->Seleziona qualsiasi file opt con ottimizzazione per tutti i caratteri.

Non succede niente.

 
Sembra che l'ottimizzatore si sia rotto completamente. Sto cercando di eseguire un ginnet, e dà 500 set su 10000 e muore. Solo il tempo di ottimizzazione aumenta. I compiti vengono aggiunti negli agenti, ma l'esecuzione è ferma.
È un casino. Quando lo aggiusteranno. L'altro giorno sembrava a posto. Ma oggi non è così.
File:
IMG_20200426_125909.jpg  6654 kb
 
Anatoliy Dzhumko:
Ho già pulito tutto. Ho reinstallato tutto diverse volte e ancora.

Nessuno sa cosa c'è nella tua EA. Non ho notato alcun problema con il mio.

 
Anatoliy Dzhumko:
Ho già pulito tutto. Ho reinstallato tutto diverse volte e ancora.

"Ancora" si scrive. E per favore non usate un linguaggio cattivo. Rimosso la maleducazione dal tuo post.

 
Chiedo scusa a tutti. Iniziato un altro gufo. Va bene. Devo aver lavorato troppo, mi sto stancando.
 

Perché il grafico di backtest di un EA nel Terminale mostra operazioni con frecce ad areola?


E l'altra EA non mostra le areole?

 
fxsaber:

Perché il grafico di backtest di un EA nel Terminale mostra operazioni con frecce ad areola?


E l'altra EA non mostra le areole?

Il pulsante di visualizzazione delle candele/barre è premuto in modo diverso


 
Igor Makanu:

vista pulsante jap.candle / barre diversamente premuto

Grazie, non lo sapevo.

