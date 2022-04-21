MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 71
Gli opt-file di ottimizzazione di tutti i caratteri non si aprono nel Tester. L'ottimizzazione normale va bene.
Puoi darmi più dettagli? Passo dopo passo
Ho ottimizzato per tutti i personaggi.
Tester->Revisione->Risultati precedenti->Seleziona qualsiasi file opt con ottimizzazione per tutti i caratteri.
Non succede niente.
Sembra che l'ottimizzatore si sia rotto completamente. Sto cercando di eseguire un ginetico, e dà 500 serie di 10000 e muore. Solo il tempo di ottimizzazione aumenta. Negli agenti vengono aggiunti dei compiti, ma l'esecuzione è ferma.
Ho già pulito tutto. Ho reinstallato tutto diverse volte e ancora.
Nessuno sa cosa c'è nella tua EA. Non ho notato alcun problema con il mio.
Ho già pulito tutto. Ho reinstallato tutto diverse volte e ancora.
"Ancora" si scrive. E per favore non usate un linguaggio cattivo. Rimosso la maleducazione dal tuo post.
Perché il grafico di backtest di un EA nel Terminale mostra operazioni con frecce ad areola?
E l'altra EA non mostra le areole?
Il pulsante di visualizzazione delle candele/barre è premuto in modo diverso
vista pulsante jap.candle / barre diversamente premuto
Grazie, non lo sapevo.