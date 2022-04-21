MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 73
una nuova torsione su tutte le modalità di carattere:
ha fatto 31 passaggi (anche da log) in tabella solo 24 righe.
31 - i nuovi hanno smesso di essere aggiunti da soli
robot non ha ricompilato.
AGGIUNTO: risolto - c'è un array fuori portata di parecchi caratteri. non avevo notato prima che tali passaggi venivano saltati. nessun errore sul singolo passaggio, il test va fino alla fine...
Sono usati per convertire in profitto o margine in valuta di deposito (il tester li aggiunge automaticamente quando si apre una posizione)?
no, sono esotici come SGDNOK, PLNTRY
No, ci sono esotici come SGDNOK, PLNTRY
E per cosa sono ottimizzati? Cosa c'è nelle loro specifiche?
Se "conta il profitto in pip", appaiono simboli aggiuntivi?
Un ottimizzatore differisce da un singolo in quanto non c'è un registro per ogni peto. È probabile che l'abbattimento crei una gran parte della frenata.
In Terminal un EA da un paniere di 20 EA funziona bene.
Quali vengono ottimizzati? Cosa c'è nelle loro specifiche?
Se "conta il profitto in pip", appaiono dei caratteri extra?
ha smesso di giocare (non si è riavviato! il computer dormiva in modalità ibernazione)... nuovo giorno, nuovi scherzi: l'array fuori portata nel passaggio di gruppo manca nel passaggio singolo... Bisognerà risolvere il problema e vedere come si svolgono tutti questi scherzi.
E così i soliti simboli, metodo di calcolo dei profitti - FX
AGGIUNTO:
Ho fatto dei test singoli su USDRUB, ho notato 3 nuovi simboli:
come si può vedere hanno CHF in comune, ma USDRUB e
non notato in precedenza: nella specifica al simbolo:
e il tester non esita ad aprire a 0:00, cioè su una quotazione ma non su una barra di scambio
aggiungere un insieme appropriato di valori (senza nomi) dei parametri di input?
Una caratteristica interessante della genetica. Nelle profondità dell'algoritmo, ho sostituito la moltiplicazione per uno con un fattore di ottimizzazione, il cui intervallo di ottimizzazione include lo stesso.
Quando ho abilitato l'ottimizzazione di questo parametro nella genetica, non ho potuto nemmeno avvicinarmi al risultato mostrato dalla genetica prima di inserire il parametro.
Ho capito bene che in una situazione del genere, l'introduzione di un nuovo parametro aggiunge così tanti nuovi estremi locali che non c'è modo di raggiungere il "vecchio" massimo? Cioè, questo indica che il parametro introduce rumori, piuttosto che introdurre qualcosa di chiaro.
È corretto considerare il nuovo parametro di ingresso come spazzatura?