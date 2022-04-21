MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 79
Ho visto nel tester della strategia, non vedo la commissione quando la transazione è completata.
Sto usando la libreria di <Trade / PositionInfo.mqh> e non riesco a ottenere la commissione attraverso di essa.
Vedi immagine:
Tester di strategia:
Per favore fatemi sapere cosa posso fare per attirare le commissioni sul mio tester di strategia.
Spero di ricevere una risposta.
Mentre la posizione è aperta - non sarà sempre possibile vedere la commissione. In questo caso devi guardare la commissione sull'operazione di"uscita dal mercato".
Aggiunto: c'è un altro tipo di commissione - quando si entra nel mercato. Poi devi cercare un'operazione di "entrata a mercato".
Ma questa non è la risposta alla domanda. Non vedo commissioni nel tester della strategia di transazione completata? Non c'è nulla quando cerco nella cronologia. Anche nella lista della storia la commissione non viene mostrata. Potete vedere nelle immagini che ho condiviso.
Questo è un problema con il server di trading.
Qui sono su un conto reale che esegue il tester - e posso vedere perfettamente le commissioni:
Ma sul simbolo Forex:
Dipende dal tuo broker.
Grazie per le vostre risposte. Credo di dover contattare il broker. Il broker dice che è un problema di MT5. MT5 dice che è un problema di broker. Molto bene ... e il mio problema rimane lì. Nessuna soluzione.....
È la prima volta che entra nel mercato? Scaricate questo "broker" e scappate da lui il più presto possibile.
Si tratta di analfabetismo elementare da parte del personale tecnico del "broker" - non sanno impostare il server di trading.
Permettete in questa modalità di ottimizzazione di scegliere il percorso dei simboli su cui calcolare.
Per esempio, vuoi fare l'ottimizzazione solo sui simboli dei futures o su certi simboli personalizzati. Per fare questo, devi cambiare ogni volta il Market Watch.
Se è possibile impostare una maschera (per esempio EUR*) nell'ini, sarebbe bene.Stringa di ricerca: Uluchshenie 023.
Dopo aver selezionato la voce di menu 'Run Single Test' nella tabella di ottimizzazione, viene eseguito un singolo passaggio. Sfortunatamente, è ora necessario ricordare quale riga di questa tabella corrisponde alle schede del singolo passaggio. Se la riga desiderata fosse debolmente evidenziata dopo aver selezionato questa voce di menu, sarebbe molto più comodo lavorare con i risultati dell'ottimizzazione. Vi prego di considerare tale possibilità.Stringa di ricerca: Uluchshenie 024.