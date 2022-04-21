MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 70

Ci manca molto la funzionalità per marcare una riga nella scheda di ottimizzazione, la casella di controllo molto probabilmente occuperà spazio (un'altra colonna?) ma almeno evidenziare i passaggi di interesse a colori è una funzionalità molto utile

per esempio un doppio clic sulla linea nella colonna Pathway potrebbe mettere in corsivo il passaggio di interesse per l'ottimizzazione

Penso che sarebbe abbastanza funzionale - ordinato cliccando nell'intestazione, doppio clic sulla linea lanciato un solo passaggio, si pensa che il passaggio è successo - segnato con un doppio clic nella colonna più a sinistra, quindi valutare ulteriormente i passaggi di interesse

HH: E si può solo consentire la modifica del passaggio di colonna, invece di evidenziare il carattere - appena cliccato per registrare Best, World, Super World!!! eh sogni

 
Igor Makanu:

Sì, sarebbe utile. Forse creare un add-on GUI sopra il Tester, come hanno fatto una volta per il Terminale.

TradePanel_Csharp
TradePanel_Csharp
Il tester ha ceduto.
2020.04.05 19:12:11.806 Tester  USDCAD: preliminary downloading of history ticks canceled
Non è chiaro perché abbia cancellato il rimbalzo del tick stesso.
 

La genetica dà un'immagine come questa.

Qualcosa di simile è stato osservato prima solo quando si fanno diverse genetiche consecutive. L'immagine sembra che ci siano sei corse. Ma è una genetica su sei core.

Quale potrebbe essere la ragione?

 

Come può MQL+WinAPI recuperare queste informazioni?


Ne ho bisogno per gli screeners.


ZZZ Ora sto facendo le cose più grezze: apro/chiudo una posizione e calcolo la commissione risultante.

 
fxsaber:

Come può MQL+WinAPI recuperare queste informazioni?


Ne ho bisogno per gli screeners.


Attualmente sto facendo le cose grossolane: apro/chiudo una posizione e calcolo la commissione risultante.

Si può fare un batch che eseguirà brevi test in tester su tutti i simboli e ottenere la commissione, ma è una soluzione completamente backdoor, credo.

 
Andrey Dik:

Si potrebbe fare un batch che esegue brevi test nel tester su tutti i personaggi e ottenere commissioni in questo modo, ma questa è una soluzione completamente all'indietro, suppongo

Questo è quello che sto facendo. Non hai bisogno del batch perché c'è una modalità di ottimizzazione per tutti i personaggi.

 
Gli opt-file di ottimizzazione di tutti i caratteri non si aprono nel Tester. L'ottimizzazione normale va bene.
 
fxsaber:

La genetica dà un'immagine come questa.

Qualcosa di simile è stato osservato prima solo quando si fanno diverse genetiche consecutive. L'immagine sembra che ci siano sei corse. Ma è una genetica su sei core.

Quale potrebbe essere la ragione?

Ci sono delle scadenze nei parametri di input?

Rashid Umarov:

Ci sono delle scadenze nei parametri di input?

No. Il codice è per tick, non ha niente a che vedere con le barre.

