MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 70
Ci manca molto la funzionalità per marcare una riga nella scheda di ottimizzazione, la casella di controllo molto probabilmente occuperà spazio (un'altra colonna?) ma almeno evidenziare i passaggi di interesse a colori è una funzionalità molto utile
per esempio un doppio clic sulla linea nella colonna Pathway potrebbe mettere in corsivo il passaggio di interesse per l'ottimizzazione
Penso che sarebbe abbastanza funzionale - ordinato cliccando nell'intestazione, doppio clic sulla linea lanciato un solo passaggio, si pensa che il passaggio è successo - segnato con un doppio clic nella colonna più a sinistra, quindi valutare ulteriormente i passaggi di interesse
HH: E si può solo consentire la modifica del passaggio di colonna, invece di evidenziare il carattere - appena cliccato per registrare Best, World, Super World!!! eh sogni
Sì, sarebbe utile. Forse creare un add-on GUI sopra il Tester, come hanno fatto una volta per il Terminale.
La genetica dà un'immagine come questa.
Qualcosa di simile è stato osservato prima solo quando si fanno diverse genetiche consecutive. L'immagine sembra che ci siano sei corse. Ma è una genetica su sei core.
Quale potrebbe essere la ragione?
Come può MQL+WinAPI recuperare queste informazioni?
Ne ho bisogno per gli screeners.
ZZZ Ora sto facendo le cose più grezze: apro/chiudo una posizione e calcolo la commissione risultante.
Si può fare un batch che eseguirà brevi test in tester su tutti i simboli e ottenere la commissione, ma è una soluzione completamente backdoor, credo.
Questo è quello che sto facendo. Non hai bisogno del batch perché c'è una modalità di ottimizzazione per tutti i personaggi.
Ci sono delle scadenze nei parametri di input?
No. Il codice è per tick, non ha niente a che vedere con le barre.