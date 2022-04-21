MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 30
In modalità pips l'equità è presa dal soffitto.
EA per la riproduzione.
Vorrei aggiungere al messaggio di cui sopra che nel backtest anche il profitto netto e il profitto totale sono riportati in modo errato, e, di conseguenza, anche il payoff atteso. Il saldo finale non è corretto nel registro.
Negli ordini e nelle compravendite, anche il profitto e il saldo non sono corretti. Forse, potrebbe esserci qualcos'altro che non ho notato subito.
Sembra che da qualche altra parte ci sia un inutile ricalcolo in/da pip e la somma di mattoni e pipistrelli.
Mando sia nella richiesta di trading che nella chiamata di funzione lo stesso volume (anche gli altri parametri sono gli stessi). Ma la funzione restituisce un valore, e il margine libero diminuisce di un altro valore dopo l'esecuzione della richiesta di trading. Non ci sono altri ordini pendenti o posizioni aperte.
Si prega di codice mql5 che può essere compilato ed eseguito. Descrizione su quale personaggio e su quale server, in quale data.
Perché il tester visivo mostra lo stesso profitto con lotti diversi e gli stessi prezzi di apertura e chiusura?
Perché qualcuno ha impostato il parametro senza pensare:
Si prega di codice mql5 che può essere compilato ed eseguito. Descrizione su quale simbolo e su quale server, in quale data.
Codice e screenshot del test in allegato. Broker Otkritie, Open-Demo: conto demo
Chiarimento a #258:
Al primo avvio il terminale non appare per circa 5 minuti. Questo non è successo all'inizio. Questo succede se un tester è stato aperto.
Ho messo Win10 in VirtualBox, ho eseguito l'agente in esso, ma sul terminale host non posso inviare il lavoro all'agente, l'agente è "pronto" e l'ottimizzazione non va, log del tester:
2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 connessione a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 in connessione con 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 connessione a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 connessione a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:56.385 Tester cache dei risultati usata 0 volte
2019.11.22 18:32:56.385 Tester ottimizzazione genetica terminata al passaggio 0 (di 158327079526)
2019.11.22 18:32:56.385 statistiche ottimizzazione fatta in 1 minuto e 33 secondi
2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 connessione chiusa
2019.11.22 18:32:56.385 Tester fermato dall'utente
Ecco uno screenshot dell'agente sulla macchina virtuale e il log:
cosa sto facendo di sbagliato?
perché l'indirizzo registrato dell'agente è 0.0.0.0 invece di 192.168.1.5 configurato nel manager di metatester64?