MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 30

Nuovo commento
 

In modalità pips l'equità è presa dal soffitto.


EA per la riproduzione.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

int OnInit() { return(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0) == -1); }
 

Vorrei aggiungere al messaggio di cui sopra che nel backtest anche il profitto netto e il profitto totale sono riportati in modo errato, e, di conseguenza, anche il payoff atteso. Il saldo finale non è corretto nel registro.

exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 (6460.0 / 6659.0 / 6460.0)                             
deal #2  buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order #2)                                
 deal performed [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                             
order performed buy 1.00 at 6659.0 [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                         

position closed due end of test at 7093.0 [#2  buy 1.00 PLZL 6659.0]                             
deal #3  sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order #3)                               
 deal performed [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                            
order performed sell 1.00 at 7093.0 [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                               
final balance 104340.00 pips                            

Negli ordini e nelle compravendite, anche il profitto e il saldo non sono corretti. Forse, potrebbe esserci qualcos'altro che non ho notato subito.

Sembra che da qualche altra parte ci sia un inutile ricalcolo in/da pip e la somma di mattoni e pipistrelli.

File:
zfpcvs5fjq.png  16 kb
 
Ivan Titov:
Mando sia nella richiesta di trading che nella chiamata di funzione lo stesso volume (anche gli altri parametri sono gli stessi). Ma la funzione restituisce un valore, e il margine libero diminuisce di un altro valore dopo l'esecuzione della richiesta di trading. Non ci sono altri ordini pendenti o posizioni aperte.

Si prega di codice mql5 che può essere compilato ed eseguito. Descrizione su quale personaggio e su quale server, in quale data.

 

Perché il tester visivo mostra lo stesso profitto con lotti diversi e gli stessi prezzi di apertura e chiusura?



 
Ivan Titov:

Perché lotti diversi e gli stessi prezzi di apertura e di chiusura mostrano lo stesso profitto nel tester visivo?



Perché qualcuno ha impostato il parametro senza pensare:


 
Vladimir Karputov:

Si prega di codice mql5 che può essere compilato ed eseguito. Descrizione su quale simbolo e su quale server, in quale data.

Codice e screenshot del test in allegato. Broker Otkritie, Open-Demo: conto demo


 

Chiarimento a #258:

Al primo avvio il terminale non appare per circa 5 minuti. Questo non è successo all'inizio. Questo succede se un tester è stato aperto.

 

Ho messo Win10 in VirtualBox, ho eseguito l'agente in esso, ma sul terminale host non posso inviare il lavoro all'agente, l'agente è "pronto" e l'ottimizzazione non va, log del tester:

.........................................................................................................

2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 connessione a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 in connessione con 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 connessione a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 connessione a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:56.385 Tester cache dei risultati usata 0 volte

2019.11.22 18:32:56.385 Tester ottimizzazione genetica terminata al passaggio 0 (di 158327079526)

2019.11.22 18:32:56.385 statistiche ottimizzazione fatta in 1 minuto e 33 secondi

2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 connessione chiusa

2019.11.22 18:32:56.385 Tester fermato dall'utente

Ecco uno screenshot dell'agente sulla macchina virtuale e il log:

cosa sto facendo di sbagliato?

perché l'indirizzo registrato dell'agente è 0.0.0.0 invece di 192.168.1.5 configurato nel manager di metatester64?

 
@Vladimir Karputov, ti prego di accelerare l'esame del problema, un lavoro importante dipende da questo.
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
  • 2019.11.21
  • www.mql5.com
В настоящий момент тестер стратегий MetaTrader 5 подвергается глубокой переработки командой MQ...
 
Si prega di visualizzare i millisecondi quando si visualizza la cronologia del trading di un singolo passaggio.
1...232425262728293031323334353637...84
Nuovo commento