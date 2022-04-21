MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 60
Test/ottimizzazione su zecche reali?
Agenti propri o dal cloud?
Se i test su un simbolo personalizzato, allora gli agenti cloud cadono. Così gli agenti sono i loro propri, e si possono estrarre i loro registri e vedere nei registri come la storia è stata sincronizzata
Agenti personalizzati e proprietari, sincronizzazione senza errori su tick reali. Expert Advisor per il replay.
Risultato.
Dal valore della prima riga, è subito chiaro che il valore non ha senso: non può essere così diverso dai valori delle altre righe.
Ed eseguendo un singolo.
99% di spazzatura in tick durante l'ottimizzazione GA. Fatemi sapere se siete riusciti a riprodurlo o no.Stringa di ricerca: Oshibka 005.
Dovete guardare il log dell'ottimizzazione dall'agente su cui è stato emesso il valore nonsense.
E il registro dei test del passaggio singolo corrispondente.
Guardate il singolo valore. È corretto e molto diverso da tutti i valori di Optimizer, non solo uno. Cioè l'errore è letteralmente in ogni linea dell'ottimizzatore.
Guarderò i registri. Sarebbe bene che tu lo gestissi da solo.Evidenziato il valore corretto. Ha esaminato il registro. Solo Core1 ha il valore corretto.
Ha esaminato il registro. Solo Core1 ha il valore corretto.
Completamente localizzato. Il passaggio singolo su Core1 non corrisponde al passaggio singolo su Core2. Quindi non posso ancora dire quale sia quella corretta.
Cosa c'è nei registri degli agenti? È lì che si scrive la cronologia.
Ho provato diversi personaggi perché non sempre si riproduce. Registri dell'agente all'ottimizzazione.
Core1.
Core2.
E in uno di questi agenti ha ottenuto risultati sbagliati?
Non avevo nessun registro di quella situazione, perché mi era stato proibito di scrivere registri. Così ho dovuto avviare un'altra copia del Terminale da zero e ripetere l'esperimento, dove i log sono tutti scritti.
Qui sopra ci sono i log di ottimizzazione. Lì ogni agente ha contato due passaggi, dopo i quali è stato premuto il pulsante Stop, perché i risultati di OnTester sono sconclusionati per ognuno degli agenti.
I registri dei due agenti di cui sopra. Cercherò di creare una situazione che potete riprodurre da soli.
Questo è esattamente quello che sto chiedendo riguardo ai registri degli agenti. I risultati erano sbagliati per entrambi gli agenti?
Ho bisogno di vedere i log degli agenti con risultati corretti e i log degli agenti con risultati errati
Entrambi gli agenti hanno avuto risultati sbagliati per i passaggi di ottimizzazione. Sono quasi riuscito a riprodurlo su un terminale pulito... Lo posterò tra un po'.
ZS A proposito, qual è la ragione per cui gli agenti continuano a rimanere in memoria dopo aver chiuso il terminale?