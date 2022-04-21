MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 61
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sincronizzazione personalizzata, propri agenti, senza errori, su tick reali. EA per la riproduzione.
Risultato.
Dal valore della prima riga, è subito chiaro che il valore non ha senso: non può essere così diverso dai valori delle altre righe.
Ed eseguendo un singolo.
99% di spazzatura in tick durante l'ottimizzazione GA. Fatemi sapere se siete riusciti a riprodurlo o no.Stringa di ricerca: Oshibka 005.
A proposito, qual è la ragione per cui gli agenti rimangono in memoria anche dopo la chiusura del terminale?
Non dovrebbero.
Rimangono appesi per molto tempo? Qualche secondo è accettabile.
Mostra i log del terminale e del tester dopo la chiusura del terminale. E i registri degli agenti dopo averli chiusi.
Non dovrebbero.
Sono stati appesi per molto tempo? Qualche secondo è accettabile.
Mostra i log del terminale e del tester dopo la chiusura del terminale. E i registri degli agenti dopo averli chiusi.
Ha aspettato un minuto (non poteva cancellare la cartella Tester). Ho finito per inchiodarli a mano. Non l'ha rigiocato.
...
Cari amministratori, Saber sembra essere in autobahn, per favore risolvetelo. Non può scrivere sul forum e il sito è generalmente bloccato per lui.
Grazie.
Cari amministratori, Saber sembra essere in autobahn, per favore risolvetelo. Non può scrivere sul forum e il sito è bloccato per lui.
Grazie.
Se non l'hai ancora capito, suggerisci di resettare il router. Non è cancellato, quindi non è vietato.
Se non l'hai ancora capito, ti consiglio di riavviare il router. Non è cancellato, quindi non è vietato.
ok
Se non l'hai ancora capito, consiglia di riavviare il router. Non è cancellato, quindi non è vietato.
Recentemente sono stato bannato per N anni quando ho fatto il login, e ho quasi avuto un attacco di cuore. Ho capito in tempo che era perché avevo fatto il login tramite il mio cellulare. Ho un IP dinamico vietato. È stupido bannare per IP, sapendo che cambiano, e per di più, ci possono essere un sacco di persone su un indirizzo.
Cari amministratori, Saber sembra essere in autobahn, per favore risolvetelo. Non può scrivere sul forum e il sito è bloccato per lui.
Grazie per l'aiuto!
Non riproducibile
1. Decomprimere l'archivio in una cartella con un terminale pulito.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Nuova build 2340 di MetaTrader 5: gestione delle impostazioni del conto nello Strategy Tester e migliore integrazione con Python
fxsaber, 2020.02.20 14:57
2. Esegui lo script fxsaber\CreateSymbol.ex5.
In pochi secondi apparirà un grafico del simbolo personalizzato.
2. aprire Tester (CTRL+R) e selezionare l'impostazione contrassegnata.
3. Fare clic su Start nella finestra del Tester apparso.
4. Quando i primi risultati di Ottimizzazione sono disponibili, premere Stop.
5. Cambia la data di inizio dell'intervallo a 2019.11.01 nelle impostazioni del Tester e premi Start.
6. Valori deliranti nei risultati di Ottimizzazione (dalla fonte, si può vedere che non possono differire l'uno dall'altro di più di 50).
Ripetete questi passaggi più volte. Il 100% ha riprodotto il problema. Chi lo proverà, me lo faccia sapere.