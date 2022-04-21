MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 67

Nuovo commento
 

Per trattare più efficacemente i problemi/buggery nel Tester, avete bisogno dei suoi log e dei log di tutti gli agenti. Salvarli tutti in un archivio e postarli qui è abbastanza difficile per molte persone. Soprattutto quelli che non possiedono un file manager.

Suggerisco che in questo menu

Propongo di aggiungere un'opzione "salva tutti i log nell'archivio". Per salvare un archivio ZIP di tutti i log, inclusi i percorsi delle sottocartelle.

Stringa di ricerca: Uluchshenie 013.

 
@Slava cosa significa questo log dell'agente? Questo è il frammento completo dall'inizio alla fine.

журнал агента

2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1       prepare for shutdown
 
Askr:
@Slava cosa significa questo log dell'agente? Questo è il frammento completo dall'inizio alla fine.

C'è stata un'interruzione della comunicazione. Quando la connessione è interrotta, il tester dovrebbe terminare.

Alla successiva connessione in entrata dal terminale client si è scoperto che il tester non ha ancora finito il suo lavoro. Pertanto la connessione in entrata è stata rifiutata.

[Eliminato]  
Rashid Umarov:

Nessun divieto

Rashid, per favore controlla ora. fxsaber dice che è stato autobannato di nuovo.
 
trader_number_one:
Rashid, per favore controlla ora. fxsaber dice che è stato nuovamente autobannato.

Non ha nessun divieto.

 
Ho trovato un nuovo errore nel tester della strategia: https://www.mql5.com/ru/forum/334182
Объект не работает в тестере стратегий MQL5
Объект не работает в тестере стратегий MQL5
  • 2020.03.04
  • www.mql5.com
У меня есть следующий пример кода. Я пытаюсь запустить его в тестере стратегий. Это не работает. В реальном режиме это работает...
 

Ho rimosso l'impostazione della connessione Jamdisk nella cartella MT5 tester.

Con la versione 2347 sembra che lo strategy tester possa ora eseguire normalmente i test di ottimizzazione.

I risultati di tutti i test di ottimizzazione sono ora esattamente gli stessi dei test individuali.


Ho rimosso l'impostazione del collegamento ramdisk della cartella MT5 tester.

Con la versione 2347, sembra che lo strategy tester possa ora eseguire normalmente i test di ottimizzazione.

I risultati di tutti i test di ottimizzazione sono ora esattamente uguali a quelli dei test individuali.



@fxsaber @Slava



 
Rashid Umarov:

Non ha nessun divieto.

Ora tutto è tornato alla normalità. La situazione problematica si presenta così.


Entrambe le volte mi è capitato durante una lunga sessione di digitazione di un grande post con upload di immagini.

Lungo - probabilmente più di un'ora (mi sono distratto molte volte, poi sono tornato indietro). Probabilmente un sistema di sicurezza che si attiva con questo comportamento.

Per chiarire, il sito diventa inaccessibile per molte ore. Immagine sopra.

 
fxsaber:

L'errore 403 non è un divieto

Ho avuto un errore 403 sul mio PC l'anno scorso, ma ho letto il forum sul mio Android per circa 5 ore senza problemi.

Ho riavviato il modem e tutto funzionava subito bene.

 
Igor Makanu:

L'errore 403 non è un divieto

Ho avuto un errore 403 sul mio PC l'anno scorso, ma ho letto il forum sul mio Android per circa 5 ore senza problemi.

Ho riavviato il modem e tutto ha cominciato a funzionare bene immediatamente.

Android deve essere stato con un IP diverso.

Il router non è obbligato a cambiare IP dopo il riavvio. È comprensibile che il blocco degli IP avvenga.

1...606162636465666768697071727374...84
Nuovo commento