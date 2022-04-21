MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 67
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Per trattare più efficacemente i problemi/buggery nel Tester, avete bisogno dei suoi log e dei log di tutti gli agenti. Salvarli tutti in un archivio e postarli qui è abbastanza difficile per molte persone. Soprattutto quelli che non possiedono un file manager.
Suggerisco che in questo menu
Propongo di aggiungere un'opzione "salva tutti i log nell'archivio". Per salvare un archivio ZIP di tutti i log, inclusi i percorsi delle sottocartelle.
Stringa di ricerca: Uluchshenie 013.
@Slava cosa significa questo log dell'agente? Questo è il frammento completo dall'inizio alla fine.
C'è stata un'interruzione della comunicazione. Quando la connessione è interrotta, il tester dovrebbe terminare.
Alla successiva connessione in entrata dal terminale client si è scoperto che il tester non ha ancora finito il suo lavoro. Pertanto la connessione in entrata è stata rifiutata.
Nessun divieto
Rashid, per favore controlla ora. fxsaber dice che è stato nuovamente autobannato.
Non ha nessun divieto.
Ho rimosso l'impostazione della connessione Jamdisk nella cartella MT5 tester.
Con la versione 2347 sembra che lo strategy tester possa ora eseguire normalmente i test di ottimizzazione.
I risultati di tutti i test di ottimizzazione sono ora esattamente gli stessi dei test individuali.
Ho rimosso l'impostazione del collegamento ramdisk della cartella MT5 tester.
Con la versione 2347, sembra che lo strategy tester possa ora eseguire normalmente i test di ottimizzazione.
I risultati di tutti i test di ottimizzazione sono ora esattamente uguali a quelli dei test individuali.
@fxsaber @Slava
Non ha nessun divieto.
Ora tutto è tornato alla normalità. La situazione problematica si presenta così.
Entrambe le volte mi è capitato durante una lunga sessione di digitazione di un grande post con upload di immagini.
Lungo - probabilmente più di un'ora (mi sono distratto molte volte, poi sono tornato indietro). Probabilmente un sistema di sicurezza che si attiva con questo comportamento.
Per chiarire, il sito diventa inaccessibile per molte ore. Immagine sopra.
L'errore 403 non è un divieto
Ho avuto un errore 403 sul mio PC l'anno scorso, ma ho letto il forum sul mio Android per circa 5 ore senza problemi.
Ho riavviato il modem e tutto funzionava subito bene.
L'errore 403 non è un divieto
Ho avuto un errore 403 sul mio PC l'anno scorso, ma ho letto il forum sul mio Android per circa 5 ore senza problemi.
Ho riavviato il modem e tutto ha cominciato a funzionare bene immediatamente.
Android deve essere stato con un IP diverso.
Il router non è obbligato a cambiare IP dopo il riavvio. È comprensibile che il blocco degli IP avvenga.