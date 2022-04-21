MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 65

Perché un moderatore non arriva di corsa qui e cancella il post, lasciandolo invece:

? Due pesi e due misure?

Perché permettiamo a chiunque di ottenere aiuto e comunicare nella nostra parte del forum, indipendentemente dalla lingua o dal paese di residenza.

Perché non c'è niente di male nel vedere il testo originale nella lingua della persona che chiede invece di una traduzione automatica sciatta e imprecisa che porta a un malinteso.

Perché l'inglese è una lingua di comunicazione internazionale, e tutti possono impararla se vogliono (è semplice). E tutti possono tradurre e aiutare se vogliono.

Perché "la distruzione è nelle teste, non nei bagni" - chi vuole vedere "due pesi e due misure" li vedrà e scriverà il "ricorso" denigratorio.

Andrew, ti consiglio di rileggere il tuo profilo e cercare di farlo corrispondere. Grazie.

 
Andrey Khatimlianskii :

Perché un moderatore non arriva di corsa qui e cancella il post, lasciando invece:

? Due pesi e due misure?

Perché la gente è costretta a entrare nel forum Russiam per ottenere un po' di pubblicità da Metaquotes.

Dovreste chiedere loro perché questo è il caso.

 
Né l'inglese né il russo sono la mia lingua madre, quindi devo più o meno usare un software di traduzione per scrivere sul forum.


Se il software di traduzione mostra errori evidenti o distorsioni quando traduce le mie parole in inglese, so come correggerli al meglio.

Tuttavia, nel processo di traduzione da una delle due lingue al russo, se ci sono degli errori, non riesco a trovarli o a sapere come correggerli.


Sono molto dispiaciuto se qualche inconveniente è stato causato a qualcuno.

Grazie.


 
tickfenix:
MQL5.com论坛信息多语言的自动翻译

 
Artyom Trishkin:

Grazie, non ho bisogno dei tuoi consigli.

I moderatori vivono secondo alcune loro regole non scritte, che non favoriscono assolutamente una comunicazione normale.

Ci inciampo periodicamente, vado in modalità di sola lettura per un po', poi mi ritrovo di nuovo a voler aiutare un novizio di passaggio, e la cosa si trascina.

Fanculo tu e le tue regole.


Alain Verleyen:

Perché la gente deve andare sul forum Russiam per ottenere un po' di pubblicità da Metaquotes.

Dovete chiedere loro perché è così?

Non mi dispiace comunicare in qualsiasi lingua in qualsiasi parte del forum. È un peccato che le MQ non leggano molto dei thread in inglese.

 
tickfenix:
Il mio commento non riguarda te, ma il lavoro dei moderatori. Sei il benvenuto a chiedere in inglese qui.

 
Andrey Khatimlianskii:

Il mio commento non riguarda te, ma il lavoro dei moderatori. Sei il benvenuto a chiedere in inglese qui.

Viene da un forum cinese (non capisce neanche l'inglese).
Nella parte inglese noi (spesso ma non sempre) clicchiamo su edit sul post, facciamo una traduzione automatica del post dalla sua lingua all'inglese con il traduttore integrato, poi clicchiamo su Update post.
 
Andrey Khatimlianskii:

Grazie, non ho bisogno dei tuoi consigli.

Tu stesso hai seguito il mio consiglio con questo:

Perché un moderatore non entra qui e cancella il messaggio, lasciandolo invece:

? Due pesi e due misure?

Quindi non prenderla come un'imposizione - tu sei il primo a predicare ed esprimere il tuo "eh" - nessuno ti ha chiesto di mostrare il vero te, non quello che è scritto nel tuo profilo.

Mi congedo - non è bello.

 
Andrey Khatimlianskii:

Grazie, non ho bisogno dei tuoi consigli.

I moderatori vivono secondo alcune loro regole non scritte, che non favoriscono assolutamente una comunicazione normale.

Ci inciampo periodicamente, vado in modalità di sola lettura per un po', poi mi ritrovo di nuovo a voler aiutare un novizio di passaggio, e la cosa si trascina.

Fanculo tu e le tue regole.


Non mi dispiace comunicare in qualsiasi lingua in qualsiasi parte del forum. È un peccato che le MQ non leggano molto i thread in inglese.

Divieto di accesso per una settimana

