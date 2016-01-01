CNormalMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza simmetrica gaussiana con i parametri B e Sigma.
Descrizione
La funzione di appartenenza gaussiana simmetrica è formata utilizzando la distribuzione gaussiana. La funzione è smussata ed assume valori diversi da zero lungo tutta l'area di definizione.
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
|
class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titolo
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CNormalMembershipFunction
I metodi della classe
|
|
Descrizione
|
Ottiene ed imposta il centro della funzione di appartenenza.
|
Ottiene ed imposta il parametro della curvatura della funzione di appartenenza.
|
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
|
//+------------------------------------------------------------------+