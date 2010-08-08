CTriangularMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza triangolo con i parametri X1, X2 e X3.
Descrizione
La funzione imposta una funzione di appartenenza a forma di un triangolo. Si tratta di una funzione di appartenenza semplice e per la maggior parte applicata di frequente.
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
|
class CTriangularMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titolo
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CTriangularMembershipFunction
I metodi della classe
|
|
Descrizione
|
Ottiene il valore del primo punto sull'asse X.
|
Ottiene il valore del secondo punto sull'asse X.
|
Ottiene il valore del terzo punto sull'asse X.
|
Converte una funzione di appartenenza triangolo in una Gaussiana.
|
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
|
