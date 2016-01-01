CZ_ShapedMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza stile-z ccon i parametri A e B.
Descrizione
La funzione imposta due parametri stile-z ad una funzione di appartenenza. Questa è una funzione di appartenenza non crescente che assume valori da 1 a 0. I parametri della funzione definiscono un intervallo entro il quale la funzione diminuisce di traiettoria non lineare da 1 a 0.
La funzione rappresenta insiemi fuzzy di tipo "molto basso". In altre parole, essa imposta funzioni di appartenenza non crescente con saturazione.
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titolo
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CZ_ShapedMembershipFunction
I metodi della classe
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta il parametro della diminuzione inizio dell'intervallo.
Ottiene ed imposta il parametro della diminuzione fine dell'intervallo.
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
