CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza a forma-di-campana generalizzata con i parametri А, B e C.
Descrizione
Dunzione di appartenenza a a foma-di-campana generalizzata è simile a funzioni Gaussiane. La funzione è smussata ed assume valori diversi da zero lungo tutta l'area di definizione.
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
I metodi della classe
Ottiene ed imposta il rapporto di concentrazione funzione di appartenenza.
Ottiene ed imposta il rapporto pendenza funzione di appartenenza.
Ottiene ed imposta la funzione di appartenenza massime coordinate.
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
