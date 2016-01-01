DocumentazioneSezioni
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Classe per implementare una funzione di appartenenza a forma-di-campana generalizzata con i parametri А, B e C.

Descrizione

Dunzione di appartenenza a a foma-di-campana generalizzata è simile a funzioni Gaussiane. La funzione è smussata ed assume valori diversi da zero lungo tutta l'area di definizione.  

fuzzy_gbell_function

Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.

Dichiarazione

   class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      IMembershipFunction

          CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

I metodi della classe

Descrizione

A

Ottiene ed imposta il rapporto di concentrazione funzione di appartenenza.

B

Ottiene ed imposta il rapporto pendenza funzione di appartenenza.

С

Ottiene ed imposta la funzione di appartenenza massime coordinate.

GetValue

Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      GeneralizedBellShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Crea funzioni di appartenenza
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction func1(5, 1, 3);
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction func2(5, 2, 3);
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction func3(5, 3, 3);
//--- Crea wrapper per funzioni di appartenenza
double GeneralizedBellShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double GeneralizedBellShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double GeneralizedBellShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di start del programma Script                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- crea grafica
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"GeneralizedBellShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"GeneralizedBellShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("GeneralizedBellShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- crea curva
   graphic.CurveAdd(GeneralizedBellShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 1, 3]");
   graphic.CurveAdd(GeneralizedBellShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 2, 3]");
   graphic.CurveAdd(GeneralizedBellShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 3, 3]");
//--- imposta le proprietà dell'asse X
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- imposta le proprietà asse Y
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plotta
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
