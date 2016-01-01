CNormalCombinationMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza gaussiana a due facce con i parametri B1, B2, Sigma1 e Sigma2.
Descrizione
La funzione di appartenenza gaussiana a due facce (lati) è formata utilizzando la distribuzione gaussiana. Essa consente di impostare funzioni di appartenenza asimmetriche. La funzione è smussata ed assume valori diversi da zero lungo tutta l'area di definizione.
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CNormalCombinationMembershipFunction
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta il valore del primo centro di funzione di appartenenza.
Ottiene ed imposta il valore del secondo centro di funzione di appartenenza.
Ottiene ed imposta il primo parametro della curvatura della funzione di appartenenza.
Ottiene ed imposta il secondo parametro della curvatura della funzione di appartenenza.
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
