DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyMembership functionsCProductTwoSigmoidalMembershipFunctions 

CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe per implementare la funzione di appartenenza in forma di un prodotto di due funzioni sigmoidi con i parametri А1, А2, С1 e С2.  

Descrizione

Un prodotto di due funzioni di appartenenza sigmoide è applicato per impostare le funzioni asimmetriche smussate. Esso consente la creazione di funzioni di appartenenza dei valori pari ad 1 che iniziano con un valore di argomento. Tali funzioni sono adatte se è necessario impostare tali termini linguistici come "short" o "long".

fuzzy_prodsigmoidal_function

Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.

Dichiarazione

   class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      IMembershipFunction

          CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions

I metodi della classe

I metodi della classe  

Descrizione

A1

Ottiene ed imposta il primo rapporto di pendenza della funzione di appartenenza.

A2

Ottiene ed imposta il secondo rapporto di pendenza della funzione di appartenenza.

C1

Ottiene il primo parametro della coordinata inflessione della funzione di appartenenza.

C2

Ottiene il secondo parametro della coordinata inflessione della funzione di appartenenza.

GetValue

Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//|                       ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Crea funzioni di appartenenza
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions func1(2,1,-1,7);
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions func2(2,2,-4,7);
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions func3(2,3,-8,7);
//--- Crea wrapper per funzioni di appartenenza
double ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di start del programma Script                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- crea grafica
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- crea curva
   graphic.CurveAdd(ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 1, -1, 7]");
   graphic.CurveAdd(ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 2, -4, 7]");
   graphic.CurveAdd(ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 3, -8, 7]");
//--- imposta le proprietà dell'asse X
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- imposta le proprietà asse Y
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plotta
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
A1