CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Classe per implementare la funzione di appartenenza in forma di un prodotto di due funzioni sigmoidi con i parametri А1, А2, С1 e С2.

Descrizione

Un prodotto di due funzioni di appartenenza sigmoide è applicato per impostare le funzioni asimmetriche smussate. Esso consente la creazione di funzioni di appartenenza dei valori pari ad 1 che iniziano con un valore di argomento. Tali funzioni sono adatte se è necessario impostare tali termini linguistici come "short" o "long".

Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.

Dichiarazione

class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titolo

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject IMembershipFunction CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions

I metodi della classe

I metodi della classe Descrizione A1 Ottiene ed imposta il primo rapporto di pendenza della funzione di appartenenza. A2 Ottiene ed imposta il secondo rapporto di pendenza della funzione di appartenenza. C1 Ottiene il primo parametro della coordinata inflessione della funzione di appartenenza. C2 Ottiene il secondo parametro della coordinata inflessione della funzione di appartenenza. GetValue Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.

Metodi ereditati dalla classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Esempio