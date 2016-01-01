CS_ShapedMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza stile-S con i parametri A e B.
Descrizione
La funzione imposta una funzione di appartenenza a due parametri stile-S. Questa è una non decrescente funzione che assume valori da 0 ad 1. I parametri A e B definiscono l'intervallo all'interno del quale la funzione aumenta la traiettoria non lineare da 0 a 1.
La funzione rappresenta l'insieme fuzzy di tipo "molto alto" (cioè sono impostate funzioni di appartenenza non-decrescenti con saturazione ).
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titolo
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CS_ShapedMembershipFunction
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta il parametro dell'inizio dell'intervallo crescente.
Ottiene ed imposta il primo parametro del nucleo dell' insieme fuzzy.
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
