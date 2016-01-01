CSigmoidalMembershipFunction
Classe per l'implementazione di una funzione di appartenenza sigmoide con i parametri A e C.
Descrizione
La funzione sigmoide viene applicata quando si impostano funzioni di appartenenza monotone. Essa consente la creazione di funzioni di appartenenza dei valori pari ad 1 che iniziano con un valore di argomento. Tali funzioni sono adatte se è necessario impostare tali termini linguistici come "short" o "long".
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titolo
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CSigmoidalMembershipFunction
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta il rapporto pendenza funzione di appartenenza.
Ottiene ed imposta il parametro della coordinata inflessione della funzione di appartenenza.
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
