CTrapezoidMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza di forma trapezoidale con i parametri X1, X2, X3 e X4.
Descrizione
La funzione è formata utilizzando approssimazione lineare a tratti. Questa è una generalizzazione della funzione triangolare che consente di assegnare un nucleo di set fuzzy come intervallo. Tale funzione di appartenenza permette di interpretare comodamente stime ottimistiche/pessimistiche.
La funzione è utilizzata per impostare funzioni di appartenenza asimmetriche delle variabili con i valori più critici definiti entro un certo intervallo.
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
|
class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titolo
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CTrapezoidMembershipFunction
I metodi della classe
|
|
Descrizione
|
Ottiene ed imposta il valore del primo punto sull'asse X.
|
Ottiene ed imposta il valore del secondo punto sull'asse X.
|
Ottiene ed imposta il valore del terzo punto sull'asse X.
|
Ottiene ed imposta il valore del quarto punto sull'asse X.
|
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
|
