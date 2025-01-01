DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayDoubleCompareArray 

CompareArray

Confronta l'array con un altro.

bool  CompareArray(
   const CArrayDouble*  src      // puntatore alla sorgente
   ) const

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayDouble utilizzata come sorgente di elementi per il confronto.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso copiare gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayDouble::CompareArray(const CArrayDouble*)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- crea l'array sorgente
   CArrayDouble *src=new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- aggiunge gli elementi dell'array sorgente
   //--- . . .
   //--- confronta con un altro array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- elimina gli arrays
   delete src;
   delete array;
  }