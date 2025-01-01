- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
InsertArray
Inserisce elementi di un array dalla posizione specificata di un altro array.
|
bool InsertArray(
Parametri
src
[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayDouble utilizzato come sorgente di elementi da inserire.
pos
[in] Posizione nell' array in cui inserire
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso inserire gli elementi.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)