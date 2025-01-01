- Reserve
CArrayChar
CArrayChar è una classe di array dinamico di variabili char o uchar.
Descrizione
La Classe CArrayChar offre la possibilità di lavorare con un array dinamico variabili di char o uchar. La classe consente di aggiungere/inserire/cancellare elementi di un array, eseguire l'ordinamento di un array, e la ricerca in un array ordinato. Inoltre, sono stati implementati i metodi di lavoro con i file.
Dichiarazione
|
class CArrayChar : public CArray
Titolo
|
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
Metodi della Classe
|
Controllo della memoria
|
|
Alloca memoria per aumentare la grandezza dell'array
|
Imposta una nuova (più piccolo) grandezza dell'array
|
Cancella l'array con un rilascio pieno di memoria
|
Aggiunta metodi
|
|
Aggiunta elemento alla fine dell'array
|
Aggiunge elementi di un array alla fine di un altro
|
Aggiunge elementi di un array alla fine di un altro
|
Inserisce un elemento alla posizione specificata nell array
|
Inserisce in un array elementi di un altro array dalla posizione specificata
|
Inserisce in un array elementi di un altro array dalla posizione specificata
|
Copia gli elementi di un array in un altro
|
Copia gli elementi di un array in un altro
|
Metodi modifica
|
|
Cambia l'elemento nella posizione specificata dell'array
|
Sposta un elemento da una data posizione nella array per l'offset specificato
|
Metodi eliminazione
|
|
Rimuove l'elemento dalla posizione specificata dell'arrat
|
Elimina un gruppo di elementi dalla posizione specificata dell'array
|
Metodi d'accesso
|
|
Ottiene l'elemento dalla posizione specificata dell'array
|
Confronta i metodi
|
|
Confronta l'array con un altro
|
Confronta l'array con un altro
|
Metodi ordinamento array
|
|
Inserisce un elemento in un array ordinato
|
Cerca un elemento uguale al campione(al sample) in un array ordinato
|
Cerca un elemento con un valore superiore al valore del campione(il sample) in un array ordinato
|
Ricerca di un elemento con un valore inferiore rispetto al valore del campione nell'array ordinato
|
Ricerca di un elemento con un valore maggiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato
|
Ricerca di un elemento con un valore inferiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato
|
Ricerche il primo elemento pari al campione nell' array ordinato
|
Ricerche l'ultimo elemento pari al campione nell'array ordinato
|
Ricerche l'elemento pari al campione nell'array
|
Input/output
|
|
virtual Save
|
Salva array di dati nel file
|
virtual Load
|
Carica i dati dell'array dal file
|
virtual Type
|
Ottiene l'identificatore tipo array