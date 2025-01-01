MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti Nominate
- Sostituzioni Macro predefinite
- Costanti Matematiche
- Costanti di tipo numerico
- Codici del Motivo di DeInizializzazione
- Controllo del Puntatore Oggetti
- Altre costanti
Tutte le costanti utilizzate in MQL5 possono essere suddivise nei seguenti gruppi:
- Sostituzioni macro predefinite - i valori vengono sostituiti durante la compilazione;
- Costanti matematiche - valori di alcune espressioni matematiche;
- Costanti di tipo numerico - alcune delle restrizioni di tipo semplice;
- Codici di motivo deinizializzazione - Descrizione dei motivi di deinizializzazione;
- Controllo Puntatore Oggetto - enumerazione dei tipi di puntatori restituita dalla funzione CheckPointer();
- Altre costanti - tutte le altre costanti.