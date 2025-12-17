Unisciti alla nostra fan page
MACD Impulso Anziano Max - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
MaxAgeNT.
Istogramma MACD con colorazione delle barre secondo il sistema a impulsi di Elder.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 16.05.2012.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Fig.1 Indicatore MACD Elder Impulse Max
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/970
