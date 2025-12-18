Unisciti alla nostra fan page
ATRNorm è una versione normalizzata dell'indicatore tecnico Average True Range.
Inoltre, al posto dell'ATR, il volume dei tick, la deviazione standard e altri indicatori possono essere normalizzati nell'indicatore utilizzando il parametro di input ValueType. ATRNorm è stato creato per identificare le aree piatte.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 10.05.2012.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // Periodo dell'indicatore input uint ma=12; // Periodo di lisciatura input IndType ValueType=ATR; // Tipo di indicatore normalizzato input uint normLimit=24; // Periodo di razionamento input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
Fig.1 Indicatore ATRNorm
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/971
