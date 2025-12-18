CodeBaseSezioni
Indicatori

ATRNorm - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
12
(19)
atrnorm.mq5 (12.23 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Ivan Kornilov

ATRNorm è una versione normalizzata dell'indicatore tecnico Average True Range.

Inoltre, al posto dell'ATR, il volume dei tick, la deviazione standard e altri indicatori possono essere normalizzati nell'indicatore utilizzando il parametro di input ValueType. ATRNorm è stato creato per identificare le aree piatte.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 10.05.2012.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di input dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input uint period=12;                            // Periodo dell'indicatore
input uint ma=12;                                // Periodo di lisciatura
input IndType ValueType=ATR;                      // Tipo di indicatore normalizzato
input uint normLimit=24;                         // Periodo di razionamento
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume
input int Shift=0;                               // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre 

Fig.1 Indicatore ATRNorm

Fig.1 Indicatore ATRNorm

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/971

