Questa funzione esegue la logica principale dell'apertura di un'operazione. Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take profit e di stop loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente. Prepara una richiesta di negoziazione (MqlTradeRequest) con le informazioni necessarie come simbolo, volume, tipo di ordine, slippage, commento, numero magico, ecc. Richiamare la funzione OrderSend per inviare la richiesta di negoziazione e ottenere il risultato. Funzione SetTypeFillingBySymbol: determina il tipo di esecuzione dell'ordine (riempimento o annullamento, immediato o annullamento o restituzione) in base alla politica di esecuzione del simbolo. Funzione GetMinTradeLevel: calcola il livello minimo di negoziazione in base al livello di blocco e al livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per garantire che sia entro certi limiti e restituisce il risultato.

I Fair Value Gap sono utilizzati nel concetto di smart money di ICT quando c'è uno squilibrio di 1 punto o più tra il massimo della 1a candela e il minimo della 3a candela in fase rialzista e il minimo della 1a candela e il massimo della 3a candela in fase ribassista.