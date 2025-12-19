CodeBaseSezioni
MARSICD - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
marsicd.mq5 (12.8 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Il vero autore:

John Q. Aimsson

Un indicatore di tendenza basato su due indicatori RSI, i cui periodi possono generalmente essere diversi. L'indicatore risultante assomiglia molto agli indicatori tecnici ADX e MACD combinati su un grafico e l'interpretazione delle sue letture è simile all'interpretazione delle letture di questi indicatori.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 07.06.2012.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Metodo di mediazione
input uint ARSI_PERIOD=14;              // Periodo RSI A
input uint RRSI_PERIOD=14;              // Periodo RSI R
input uint AMA_PERIOD=5;                // Periodo di segnalazione A
input uint RMA_PERIOD=5;                // Periodo di segnalazione R
input uint sMAD_PERIOD=21;              // Periodo del segnale per l'istogramma
input uint MPhase=15;                  // Parametro di attenuazione

Fig.1 Indicatore MARSICD

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/968

