Il vero autore:

John Q. Aimsson

Un indicatore di tendenza basato su due indicatori RSI, i cui periodi possono generalmente essere diversi. L'indicatore risultante assomiglia molto agli indicatori tecnici ADX e MACD combinati su un grafico e l'interpretazione delle sue letture è simile all'interpretazione delle letture di questi indicatori.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 07.06.2012.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

Fig.1 Indicatore MARSICD.