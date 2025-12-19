Unisciti alla nostra fan page
MARSICD - indicatore per MetaTrader 5
Il vero autore:
John Q. Aimsson
Un indicatore di tendenza basato su due indicatori RSI, i cui periodi possono generalmente essere diversi. L'indicatore risultante assomiglia molto agli indicatori tecnici ADX e MACD combinati su un grafico e l'interpretazione delle sue letture è simile all'interpretazione delle letture di questi indicatori.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 07.06.2012.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Parametri di ingresso:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Metodo di mediazione input uint ARSI_PERIOD=14; // Periodo RSI A input uint RRSI_PERIOD=14; // Periodo RSI R input uint AMA_PERIOD=5; // Periodo di segnalazione A input uint RMA_PERIOD=5; // Periodo di segnalazione R input uint sMAD_PERIOD=21; // Periodo del segnale per l'istogramma input uint MPhase=15; // Parametro di attenuazione
Fig.1 Indicatore MARSICD.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/968
Mentre regolare manualmente lo stop-loss di una singola operazione in modo che corrisponda al suo prezzo di apertura è un compito relativamente semplice, la gestione di numerose posizioni singolarmente può risultare macchinosa e richiedere molto tempo. Lo script Breakeven di Titik Impas per MT4/MT5 semplifica questo processo, offrendo efficienza e convenienza ai trader che gestiscono posizioni multiple.