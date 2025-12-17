Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
ToriOrsi - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
Zhaslan e Ivan
Un indicatore di tendenza che utilizza i valori di volume nei suoi calcoli e si presenta sotto forma di una nuvola colorata. Il colore della nuvola corrisponde alla tendenza attuale del mercato. Il colore rosso definisce un mercato in calo, il verde un mercato in crescita. L'idea è quella di capire il primo impulso del mercato e fino a che punto continuerà.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 21.05.2012.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Fig.1 Indicatore BullsBears
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/969
Funzione di decodifica del codice del risultato dell'operazione commerciale per le funzioni OrderSend() e OrderCheck().Frog Jump
Nasconde i candelabri solitari
Istogramma MACD con colorazione delle barre secondo il sistema di impulsi Elder.Fair Value Gap
I Fair Value Gap sono utilizzati nel concetto di smart money di ICT quando c'è uno squilibrio di 1 punto o più tra il massimo della 1a candela e il minimo della 3a candela in fase rialzista e il minimo della 1a candela e il massimo della 3a candela in fase ribassista.