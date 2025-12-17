CodeBaseSezioni
Indicatori

ToriOrsi - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
bullsbears.mq5 (6.39 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Zhaslan e Ivan

Un indicatore di tendenza che utilizza i valori di volume nei suoi calcoli e si presenta sotto forma di una nuvola colorata. Il colore della nuvola corrisponde alla tendenza attuale del mercato. Il colore rosso definisce un mercato in calo, il verde un mercato in crescita. L'idea è quella di capire il primo impulso del mercato e fino a che punto continuerà.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 21.05.2012.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore BullsBears

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/969

