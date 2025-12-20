Unisciti alla nostra fan page
Inizialmente è stato sviluppato per semplificare l'ottenimento di dati normalizzati sincronizzati e l'alimentazione degli ingressi della rete neurale.
I dati sono sincronizzati dallo strumento (simbolo) su cui è impostato l'indicatore.
Forse qualcuno troverà altri usi per questo strumento.
È possibile produrre fino a 10 righe (buffer) contemporaneamente, da strumenti, timeframe e segnali diversi.
Parametri di ingresso:
- Strumento - nome dello strumento, selezionato dall'elenco,
- Variante - variante di calcolo dell'indicatore, selezionata dall'elenco,
- Timeframe - timeframe su cui verrà calcolato l'indicatore,
- Parametr - parametro (periodo) di calcolo dell'indicatore.
- NONE - non viene calcolato,
- HLP - viene calcolato come rapporto tra i massimi e i minimi delle barre "Parametr" precedenti,
- Op0_OpN - Apertura[0]-Apertura[Parametr],
- RSI - RSI abituale con periodo "Parametr".
- Stoch - solito stocastico con parametri "Parametr,3,3",
- Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] con periodo di mediazione "Parametr".
- Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] con periodo di mediazione "Parametr".
- Tempo - ora del giorno Parametr può essere 0 o >=1.
Si noti che nel caso della variante di calcolo Op0_OpN, Op0_Ma e Ma0_Ma1, la normalizzazione all'intervallo -1; +1; viene eseguita quando arrivano nuovi dati.
In questo caso, è auspicabile impostare il parametro Massimo calcolo barre 2 volte superiore ai dati richiesti.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/966
