Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
EMA_STD_VA - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 5
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Media esponenziale adattiva in funzione del valore della deviazione standard.
Un analogo dell'indicatore EMA_ATR_VA, ma sulla deviazione standard(StdDev) invece che sull'ATR.
Parametri:
- STDPeriod - Periodo STD;
- EMAPeriods - Periodo EMA;
- Sensitivity- Sensibilità da -100 a 100%;
- Prezzo- Prezzo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/908
Confronto delle prestazioni di diversi metodi di ordinamento degli array.Professional Close All Positions Panel
Professional panel for closing positions with 6 smart filters. Close all, by type, by symbol, or by profit/loss. Real-time P&L display. Perfect for emergency exits and risk management. Includes safety confirmations.
Adaptive Exponential Moving Average - ATR Volatilità corretta da Jose Silva in base all'indicatore ATR.MathTicker - generatore di tick in modalità matematica
Registra i tick in modalità real ticks e li legge in modalità matematica richiamando la strategia ad ogni tick.