EMA_STD_VA - indicatore per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Media esponenziale adattiva in funzione del valore della deviazione standard.

Un analogo dell'indicatore EMA_ATR_VA, ma sulla deviazione standard(StdDev) invece che sull'ATR.

Indicatore EMA_STD_VA

Parametri:
  • STDPeriod - Periodo STD;
  • EMAPeriods - Periodo EMA;
  • Sensitivity- Sensibilità da -100 a 100%;
  • Prezzo- Prezzo.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/908

