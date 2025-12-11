CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

EMA_BB_VA - indicatore per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(33)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Media esponenziale con un periodo di lisciatura che dipende dal valore dell'indicatore Bollinger Bands. L'autore delle formule è Jose Silva.

Media mobile esponenziale - BB Volatility Adjusted di Jose Silva

Parametri:
  • STDPeriod - Periodo STD;
  • EMAPeriods - Periodo EMA;
  • Sensitivity - Sensibilità da -100 a 100%;
  • Prezzo - Prezzo.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/906

SAR ADX Signal SAR ADX Signal

Segnale SAR ADX con notifica mobile, riscritto dalla versione MT4 (la fonte non è più reperibile). Si tratta di un indicatore riverniciabile, si prega di fare attenzione quando lo si utilizza.

MathTicker - generatore di tick in modalità matematica MathTicker - generatore di tick in modalità matematica

Registra i tick in modalità real ticks e li legge in modalità matematica richiamando la strategia ad ogni tick.

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

Media mobile esponenziale con un periodo di lisciatura che dipende dai valori dell'indicatore RSI (Exponential Moving Average - RSI Volatility-Adjusted di Jose Silva).

EA_MARSI EA_MARSI

Consulente esperto basato sull'indicatore EMA_RSI_VA. Quando la linea veloce EMA_RSI_VA viene attraversata dal basso verso l'alto, viene effettuato un acquisto e viceversa.