EMA_BB_VA - indicatore per MetaTrader 5
Media esponenziale con un periodo di lisciatura che dipende dal valore dell'indicatore Bollinger Bands. L'autore delle formule è Jose Silva.
Parametri:
- STDPeriod - Periodo STD;
- EMAPeriods - Periodo EMA;
- Sensitivity - Sensibilità da -100 a 100%;
- Prezzo - Prezzo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/906
