EMA_ATR_VA - indicatore per MetaTrader 5

Media mobile esponenziale (ATR Volatility Adjusted by Jose Silva) con periodo di lisciatura dipendente dal valore dell'indicatore ATR.

L'autore delle formule è Jose Silva.

Indicatore EMA_ATR_VA

Parametri:
  • ATRPeriod - Periodo ATR;
  • EMAPeriods - Periodo EMA;
  • Sensitivity - Sensibilità da -100 a 100%;
  • Prezzo - Prezzo.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/905

