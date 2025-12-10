Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
EMA_ATR_VA - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Media mobile esponenziale (ATR Volatility Adjusted by Jose Silva) con periodo di lisciatura dipendente dal valore dell'indicatore ATR.
L'autore delle formule è Jose Silva.
Parametri:
- ATRPeriod - Periodo ATR;
- EMAPeriods - Periodo EMA;
- Sensitivity - Sensibilità da -100 a 100%;
- Prezzo - Prezzo.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/905
